EN VIDEOS. Manifestations des agriculteurs : incendies, blocages, Premier ministre, les points chauds en Occitanie département par département

Avec la venue du Premier ministre en Occitanie, ce vendredi 26 janvier, les agriculteurs en colère ont haussé le ton partout en France. Voici les points chaud en Occitanie et dans l'Hexagone.



GABRIEL ATTAL. Etait-ce par ce que les agriculteurs avaient menacé de cloquer l'aéroport de Toulouse-Blagnac que le Premier ministre a atterri à laéroport de Tarbes, ce vendredi 26 janvier. Porteur de nouvelles et d'annonces, il est attendu vers 16h30 dans une exploitation agricole de Montastruc-du-Salies dans le Comminges haut-garonnais. Une réaction de la FNSEA sur ces annonces aura lieu ce vendredi à 20 heures.

AUDE. A Narbonne, les manifestants ont incendié la Mutualité sociale agricole (MSA). 25 pompiers sont intervenus sur ce sinistre qui a en partie détruit le bâtiment. Un feu de palettes a également été allumé devant un Leclerc, toujours à Narbonne.

Narbonne: le bâtiment de la Mutualité sociale agricole incendié pic.twitter.com/9hu545M1o4 — BFMTV (@BFMTV) January 26, 2024

HERAULT. Les agriculteurs sont entrés dans le centre-ville. Selon Midi Libre, ils ont incendié des palmiers aux Prés-d'Arènes et de la paille, des palettes et des ceps de vigne devant la préfecture. Le parking d'un Leclerc de Clermont-l'Hérault a été labouré dans la nuit de jeudi à vendredi.

Bottes de foin, palettes et ceps de vigne enflammés devant la préfecture, à Montpellier. pic.twitter.com/rQz9tGwEo3 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) January 26, 2024

GARD. Selon Objectif Gard, un chauffeur routier a été blessé après qu'un camion immatriculé à l'étranger a tenté de forcer le barrage à Gallargues le Montueux. A Bagnols-sur-Cèze, c'est un agriculteur qui a été blessé quand un camion d'une entreprise locale a voulu forcer un barrage filtrant. A Nîmes, des difficultés de circulation aux niveau des accès et sorties du périphérique, notamment à La Galerie et à Ville active.

AVEYRON. Une centaine de tracteurs des agriculteurs sont entrés dans le centre-ville de Rodez et ont déversé du fumier devant la MSA. Une opération escargot s'est déroulé sur le viaduc de Millau, partie de l'A75 au niveau de Sévérac-le-Château.

#AgriculteursEnColere #Aveyron

Traversée du Viaduc de Millau pour le convoi aveyronnais ! pic.twitter.com/uOti8vJqaS — Midi Libre Millau Sud-Aveyron (@MidiLibreMillau) January 26, 2024

PYRENEES-ORIENTALES. Les agriculteurs ont déversé du fumier devant la préfecture de Perpignan, et allumé un incendie sur le rond-point de la porte d'Espagne. Selon l'Indépendant, les agriculteurs ont levé le blocage de l'autoroute A9 et pris la direction de cette porte d'Espagne et Villefranche-de-Conflent, sur la route des stations de sports d'hiver. Pas de ski ce week-end dans les Pyrénées ?

HAUTE-GARONNE. Les agriculteurs attendaient bien le Premier ministre Gabriel Attal à l'aéroport de Toulouse. Venus d'un peu partout, notamment du Gers, ils avaient résolu de "mettre un dernier coup de pression" sur le Premier ministre avant ses annonces.

Une petite "feinte" de Gabriel Attal, qui a bien gagné le département, mais par le sud.

GERS. Si des agriculteurs gersois sont allés au rendez-vous manqué avec le Premier ministre à Blagnac, d'autres ont "gardé" les points de blocages mis en place du département, après avoir "enfariné" la veille le député Renaissance du Gers Jean-René Cazeneuve, venu visiter celui de L'Isle-Jourdain.

LOZERE. Les agriculteurs ont organisé une opération escargot sur l'A75 au niveau du Buisson. La Coordination rurale a mené elle une action dans les rues et les boulevards circulaires de Mende.

A noter que sur la RN88, le transport de marchandises a été interdit par la préfecture depuis Langogne en direction du Puy-en-Velayn, en raisons des actions des agriculteurs. Cette même RN88 est bloquée en Haute-Loire.

TARN. Les agriculteurs restent mobilisés. La Confédération paysanne qui a rejoint le mouvenmanet a bloqué le rond-point de Puylaurens.

TARN-ET-GARONNE. Les points de blocage sont maintenus, pas d'autres actions notables.

HAUTES-PYRENEES. Les agriculteurs ont réalisé une nouvelle opération escargot monstre, avec 200 tracteurs, sur l'A64 au niveau de Tarbes.

Les agriculteurs ariégeois en deuil

En Ariège, en dépit des blocages et des actions, les pensées des agriculteurs sont encore au recueillement, après la mort de l'agricultrice Alexandra Sonnac et sa fille Camille, ce mardi 23 janvier. Une marche blanche est organisée ce samedi 27 janvier à Pamier à partir de 13h30.