'Office siren' : un dress code professionnel aussi discret que sexy (oui, c'est possible)

(ETX Daily Up) - Mixez l'intemporalité du 'quiet luxury' avec l'audace du 'mermaidcore', et vous obtiendrez le nouveau dress code en vogue pour se rendre au bureau. Le nom ? 'Office siren'. L'idée ? Porter des vêtements sobres et classiques, comme le cardigan ou la jupe crayon, avec des accessoires plus audacieux, afin d'obtenir une tenue de bureau aussi chic et discrète que sexy. Un style qui cartonne déjà sur les réseaux sociaux.

Le dress code a encore changé ! La crise sanitaire ne s'est pas contentée de bousculer les codes du travail, elle a également bouleversé les habitudes vestimentaires des salariés. Et ce n'est pas peu dire au regard des tendances qui ont suivi la fin des différents confinements, toujours plus décontractées, jusqu'à bannir, sinon reléguer au second plan, costumes masculins, tailleurs, talons, cravates, et autres vêtements jusqu'alors assignés au rayon du formel. Le confort s'est substitué à l'élégance pour le plus grand bonheur d'un grand nombre de salariés, mais la donne pourrait changer dès 2024 avec le retour de certains grands classiques. Que l'on se rassure, il n'est pas question de revenir à un code vestimentaire d'avant-pandémie, mais de pimper ces codes pour rendre son dressing pro plus glamour que jamais.

Cette tendance prend forme sous l'appellation 'office siren', autrement dit 'la sirène du bureau', et elle se traduirait par une association entre vêtements sobres et classiques et accessoires décalés, sinon plus extravagants. Sur les réseaux sociaux, TikTok en tête, l'esthétique est directement associée à Bella Hadid, qui semble ne plus jurer que par les lunettes rectangulaires, mais aussi à Serena (Gisele Bündchen), l'une des employées du magazine Runway dirigé par Miranda Priestly dans "Le Diable s'habille en Prada". On l'aura compris, il s'agit de pimper ses basiques avec des accessoires plus sexy, plus glamour, comme les fameuses lunettes rectangulaires, les bijoux oversize, les accessoires pour cheveux, et un make-up audacieux.









Déjà très populaire sur TikTok, où elle avoisine les dix millions de vues, l'esthétique 'office siren' ravive - une fois encore - la flamme pour la mode des années 1990 et 2000. Sur la plateforme asiatique, l'étudiante en fashion business Asia Bieuville, l'une des premières utilisatrices à avoir repéré la tendance, évoque des lèvres et une manucure audacieuses, des bijoux imposants qui permettent de s'affirmer, et bien sûr des lunettes Bayonetta (justement celles portées par Gisele Bündchen dans la comédie de David Frankel). Le tout porté avec des vêtements plus classiques, qu'il s'agisse de pantalons, de jupes, de robes, ou d'un large éventail de pulls et de cardigans. A noter, les bottines et les chaussettes hautes peuvent également être de mise, selon l'étudiante en mode.

"Tout ce qu'elle a est basique, mais rien de ce qu'elle fait ne l'est", explique Asia Bieuville, qui donne finalement le ton de cette tendance. Au-delà de la panoplie vestimentaire, il est question d'allure, d'attitude et d'affirmation de soi. Et de donner l'exemple d'un classique pull à col roulé que la femme 'office siren' ne porte pas comme tout le monde, préférant laisser sa chevelure à l'intérieur du col. Cette tendance s'inscrit clairement dans la continuité du 'quiet luxury' (ou 'luxe discret') qui vise à embrasser les codes d'un luxe nouveau, loin du bling-bling et des logos facilement identifiables. Une nouvelle esthétique qui tend à montrer que, malgré l'émergence de la 'mob wife', les plus jeunes générations continuent de cultiver un certain goût pour les basiques et les incontournables de deux décennies omniprésentes sur les réseaux sociaux : les nineties et les Y2K.