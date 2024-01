Santé du cerveau : la pratique de cette activité serait bénéfique tout au long de la vie

(ETX Daily Up) - Vous passez des heures à écouter de la musique sur des plateformes de streaming ? Ne culpabilisez pas, ce temps n'est pas perdu, bien au contraire. Une nouvelle étude révèle que la pratique et l'exposition à la musique auraient des effets bénéfiques sur la santé du cerveau, et ce même chez les personnes âgées. Des conclusions qui viennent renforcer l'idée que le quatrième art est un puissant allié pour bien, ou mieux, vieillir.

Nombreuses sont les études qui s'intéressent aux aliments les plus efficaces pour préserver la santé de son cerveau, dont les poissons gras, les épinards, certaines épices, ou encore le chocolat noir, mais il semblerait que de banales activités, somme toute accessibles au plus grand nombre, permettent également d'améliorer ses performances cognitives. C'est le cas de la musique. Non content d'adoucir les mœurs, le quatrième art serait aussi un allié de choix pour améliorer certaines fonctions cognitives, et surtout améliorer la santé cérébrale chez les personnes âgées. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université d'Exeter, au Royaume-Uni, qui se sont intéressés à l'impact de la pratique d'un instrument, mais aussi du chant, sur la santé du cerveau de quadragénaires et plus.

"Un certain nombre d'études ont examiné l'effet de la musique sur la santé du cerveau. Notre étude (…) nous a donné une occasion unique d'explorer la relation entre les performances cognitives et la musique dans une grande cohorte d'adultes âgés. Dans l'ensemble, nous pensons que la musique pourrait être un moyen d'exploiter l'agilité et la résilience du cerveau, connues sous le nom de réserve cognitive", explique d'emblée la professeure Anne Corbett, spécialisée en recherche sur la démence à l'université d'Exeter, dans un communiqué.

Résoudre des tâches complexes

Ces travaux se basent sur l'étude PROTECT, une vaste enquête en ligne qui rassemble à ce stade les données de plus de 25.000 personnes âgées de 40 ans et plus, depuis une décennie. Plus d'un millier de participants ont été inclus dans ces recherches sur les effets de la musique sur la santé du cerveau. Les scientifiques se sont attelés à évaluer l'expérience musicale, via la pratique d'un instrument ou le chant dans une chorale, des participants, ainsi que les résultats à des tests cognitifs. Publiées dans l'International Journal of Geriatric Psychiatry, leurs conclusions font état d'une amélioration de la mémoire et de la capacité à résoudre des tâches complexes avec la pratique d'un instrument de musique, et tout particulièrement du piano.

La musique serait donc bénéfique pour améliorer les fonctions exécutives, mais pas uniquement. Les chercheurs rapportent également une meilleure santé cérébrale avec la pratique du chant, et ce bien qu'ils nuancent ces résultats. "Cela [peut] également être dû aux facteurs sociaux liés à l'appartenance à une chorale ou à un groupe", peut-on lire. Fait intéressant, s'il a déjà été démontré que la pratique d'un instrument de musique dès l'enfance permettait de bien vieillir, ces travaux soulignent que le fait de poursuivre cette activité à un âge avancé "est encore plus bénéfique".

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour étudier cette relation, nos résultats indiquent que la promotion de l'éducation musicale serait un élément précieux des initiatives de santé publique visant à promouvoir un mode de vie protecteur pour la santé du cerveau, tout comme le fait d'encourager les adultes plus âgés à reprendre la musique à un âge plus avancé. Il existe de nombreuses preuves des bienfaits des activités musicales en groupe pour les personnes atteintes de démence, et cette approche pourrait être étendue dans le cadre d'un programme de vieillissement en bonne santé pour les personnes âgées, afin de leur permettre de réduire de manière proactive leurs risques et de promouvoir la santé cérébrale", préconise la professeure Corbett.

Des études scientifiques ont déjà montré que la musique avait le pouvoir d'apaiser les personnes atteintes de démence, mais qu'elle pouvait aussi intervenir sur d'autres aspects de la santé. Le quatrième art pourrait notamment soulager la douleur, comme l'ont récemment révélé des chercheurs canadiens, mais aussi aider à stimuler la mémoire au quotidien.