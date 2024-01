Sébazac-Concourès. "La Menuiserie", un nouveau quartier avec de nombreux services à la clé

En présence de nombreuses personnalités (Agglo, préfecture, Région, Département), de la gendarmerie, des pompiers, des enseignants, des associations et d’un public bien fourni, Florence Cayla a pris la parole pour formuler ses vœux aux habitants de la commune. Elle a ensuite dressé un bilan de l’année écoulée.

"La sobriété énergétique est devenue une priorité"

En 2025, 100 % de l’éclairage public sera en LED. Ne restent que 2 secteurs à réaliser (giratoire de l’Estréniol et de l’Eldorado). Les bâtiments seront petit à petit équipés eux aussi. L’extinction nocturne a permis de bonnes économies. La mairie est équipée de chauffage à géothermie. Une isolation performante a été réalisée et l’espace a été optimisé (création d’espaces de co-working) et aménagement de tout l’espace du bâtiment. Coût de réhabilitation de la mairie : 1,3 million d’euros avec participation de l’État, de la Région, du Département de l’Agglo et de l’Ademe. Florence Cayla remerciait les partenaires et profitait de l’occasion pour faire un historique des bâtiments de la mairie.

Travaux sur les réseaux

- Mise en séparatif des réseaux avec le changement des réseaux humides aux Genevriers, Beau Soleil et Carrefours pour 1,3 million d’euros. - Renouvellement de la station d’épuration de Concourès (avec des normes exigeantes en matière d’environnement) pour 499 800 €.

- Construction du lotissement du "Colombier", collectif pour personnes âgées autonomes, avec des normes exigeantes en empreinte écologique.

Elle a aussi évoqué de petits travaux de voirie.

Projets pour 2024

Aménagement et rénovation. De nombreux travaux d’aménagement sont prévus, à savoir : rénovation du quartier des Genévriers (organisation des stationnements et de circulation) ; désimperméabilisation des sols, largeur de voirie diminuée ; réaménagement de la place centrale et transformation en îlot de fraîcheur ; rénovation des réseaux secs (éclairage public et fibre) ; travaux sur les voiries et plantations d’arbres et de végétaux ; aménagement de nouveaux locaux pour le centre de loisirs et l’accueil des jeunes.

Petite enfance. Une convention de partenariat avec la Caf et communes environnantes (Druelle-Balsac, Sainte-Radegonde et Le Monastère) va être signée pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants (petite enfance, enfance, jeunesse, handicap, parentalité et animation de la vie sociale).

Nouveau quartier. L’émergence d’un nouveau quartier "La Menuiserie", en lieu et place de l’entreprise Laussel et Fau, avec commerces (boulangerie, épicerie), maison de santé, pharmacie, résidence seniors, et projet de multi-accueil pour les tout-petits, logements en location-accession, locatif social, ou accession classique.

Mobilité. Au menu également un projet de mobilité du quotidien et circulation douce. Rodez agglo est lauréat de l’appel à programme "territoire cyclable". Programme estimé à 17,3 millions d’euros dont 8,65M€ d’aides de l’État.

Amélioration des trajets quotidiens Agglo bus, passages plus fréquents pour inciter à laisser sa voiture et gratuité du transport en prévision.

Travaux de rénovation de voirie avec création de circulation douce entre le giratoire de l’Estréniol et celui de l’Eldorado.

Festibikbazac. Renouvellement de l’opération Festibikbazac en septembre.

Gestion des déchets. Avec obligation de traiter les biodéchets (Rodez agglo et Sydom Aveyron).

Estréniol. Aménagement du parc d’activité de l’Estréniol avec viabilisation de ce pôle.

Florence Cayla a enfin remercié les services administratifs, scolaires, techniques et les 12 élus au conseil municipal des enfants ainsi que les entreprises, les associations, les bénévoles les éducateurs de la commune. Elle évoquait enfin les jeux olympiques en invitant la population à s’unir à cette grande fête du sport et terminait son élocution avec la lecture d’un poème de Jacques Brel : "Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns…"

Avant d’inviter le nombreux public à se restaurer au buffet réalisé par l’Esat de Sébazac.