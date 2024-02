Deux écoles du Sud Aveyron concernées

Malgré un nombre "minimisé" de fermetures de classes, l’école de Brusque va néanmoins disparaître.

Comme chaque année à pareille époque, les services de l’Éducation Nationale prévoient le nombre de postes à pourvoir ou à supprimer pour la prochaine rentrée scolaire en fonction du prévisionnel des effectifs. L’académie de Toulouse n’a pas octroyé ni demandé de restituer des postes pour le département de l’Aveyron. La DASEN (directrice académique des services éducation nationale) a donc proposé un nombre de suppressions de postes devant compenser les créations.

En ce qui concerne le Sud Aveyron, deux écoles vont être impactées par la fermeture d’une classe. Les arbitrages définitifs ont eu lieu vendredi 2 février lors de la CDEN (Commission départementale de l’Education nationale).

Vabres-l’Abbaye va perdre un poste

Dans cette projection, l’école de Vabres-l’Abbaye qui compte actuellement 4 classes va perdre un poste et un quart-temps de direction. Une fermeture qui ne passe pas auprès d’une mère d’élève. "Sur Vabres on privilégie l’école privée qui n’a pas les mêmes règles que le public pour accueillir les plus petits. Les enseignants ont argumenté pour obtenir la suppression d’un demi-poste."

"Il n’y aura que 8 élèves en moins l’an prochain. Les élèves nés en 2022 ne pourront pas être comptabilisés mais il faudra les accueillir. On est déçu au regard de l’investissement au quotidien des enseignants. On est dans un système de concurrence."

L’autre fermeture programmée est plus emblématique car elle provoquera la disparition d’une école de village en l’occurrence celle de Brusque. En milieu rural, une telle mesure n’est pas sans conséquence sur la vie des familles concernées, sur le dynamisme et l’attractivité d’un village. L’école de Brusque fait partie du RPI (rassemblement pédagogique intercommunal) avec Cénomes et Montagnol. Les plus petits étant scolarisés à Cénomes et les plus grands à Brusque.

Les élèves de Brusque iront à Cénomes

Par manque d’effectifs suffisant à la prochaine rentrée, les élèves devraient tous être scolarisés à Cénomes. "La décision devra être entérinée par notre conseil municipal" indique Bernard Bouzat le 1er adjoint de la commune de Brusque "On a eu une réunion avec la municipalité de Cénomes et les parents d’élèves. L’école avait 9 élèves à la rentrée. Pour l’année scolaire prochaine ils ne seront plus que sept dont six venant de Cénomes."

"Il faut être réaliste" poursuit l’élu. "On a beaucoup de regrets de fermer l’école d’autant que des enfants de Brusque sont scolarisés à Fayet ou Camarès." Reste la bonne nouvelle pour le Sud Aveyron : la création d’un poste de remplaçant rattaché à l’école de Montjaux. Ces mesures s’inscrivent dans un contexte général où l’érosion des effectifs perdure particulièrement en milieu rural.