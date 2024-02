VIDEO. Agriculteurs en colère : au tour de l'Espagne de voir ses autoroutes bloquées avant l'heure

Encouragés par des manifestations similaires dans d'autres pays européens tels que l'Allemagne, la France et la Belgique au cours des dernières semaines, les agriculteurs espagnols ont sorti leurs tracteurs depuis ce mardi 6 février, deux jours avant les manifestations prévues par les principales associations agricoles du pays.

Des agriculteurs espagnols ont bloqué ce mercredi 7 février avec leurs tracteurs certaines des principales autoroutes du pays pour la deuxième journée consécutive, perturbant l'accès aux terminaux portuaires, alors que la colère agricole s'étend en Europe face aux coûts élevés, les normes administratives jugées excessives et la concurrence des pays non membres de l'Union européenne.

"Certains pays ne respectent pas les règles, ils n'ont pas de contrôles de qualité", a déclaré Juan, qui cultive des citrons en Andalousie et qui a bloqué l'accès au port de Malaga, dans le sud du pays. Les prix actuels des citrons ont ruiné son activité cette année. "Ils n'en veulent pas, même si je les donne", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique TVE.

Une douzaine de grands axes routiers ont été bloqués ce mardi 6 février dans tout le pays, selon les autorités espagnoles chargées de la circulation. Les agriculteurs affirment que les règles exigeantes imposées aux agriculteurs de l'UE pour protéger l'environnement les rendent moins compétitifs que leurs homologues d'autres régions, telles que l'Amérique latine ou l'Europe hors l'UE.

Ils se plaignent également, comme leurs homologues français, des mesures bureaucratiques de plus en plus incompréhensibles qui leur sont imposées.

Les manifestations ont incité le gouvernement espagnol à distribuer une aide supplémentaire de 269 millions d'euros à 140.000 agriculteurs et la Commission européenne à abandonner son objectif de réduire de moitié l'usage des pesticides dans le bloc.

2 000 camions bloqués en France

En catalogne française et espagnole, pour se rendre en Espagne par l'autoroute A9, c'était la croix et la bannière ce mardi 6 février, avec plus de 2 000 camions bloqués à la frontière côté français par la manifestations des agriculteurs espagnols. La circulation a repris ce mercredi mais restait très perturbée, relate L'Indépendant. Le convoi de 2 000 camions a pu reprendre sa route sous escorte de la gendarmerie.