Onet-le-Château : déjà quatre spectacles à guichets fermés à La Baleine, en attendant les deux suivants

La saison 2023-2024 de La Baleine s’annonce déjà exceptionnelle avec plus de 11 500 billets vendus et des salles combles pour les prochains rendez-vous.

Mais n’attendez pas le dernier moment pour réserver les toutes dernières places du spectacle "Le monde de Janis" ou encore le concert d’Ycare, par exemple.

Concernant la pièce de théâtre "le monde de Janis", que vous pourrez voir et applaudir le mardi 26 mars à 20 h 30, c’est la nouvelle pièce d’Alain Teulié, qui nous immerge dans une aventure humaine riche en rebondissements et aussi tendre que drôle, entre des personnages que tout semble opposer.

Victime d’un accident, Joseph est désormais en fauteuil roulant et vit cet état comme un coup d’arrêt à sa vie d’avant. Il va avoir besoin d’aide et pour cela va recruter la lumineuse et impertinente Mila. Pas pour s’occuper de lui, mais pour une mystérieuse mission qui s’annonce délicate. L’arrivée de celle-ci dans l’appartement du sombre solitaire à l’effet d’un volet qu’on ouvre en grand. D’abord hésitant, le pas de deux s’affirme peu à peu au cœur d’une scénographie qui joue la transparence et où les lumières s’ébattent telles les auras changeantes des personnages…

Un beau concert à ne pas manquer en avril

Quant au concert d’Ycare, ce sera le jeudi 4 avril à 20 h 30. Ycare enchante son public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses. En témoigne les opus qui jalonnent sa discographie ! Il sort en 2022 un album de duos en collaboration avec des artistes exceptionnels : Zaz, Amel Bent, Ibrahim Maalouf, Patrick Fioriou encore Axelle Red… "Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt 15 ans. De tous les duos de ce dernier album, celui qui m’a le plus touché, c’est celui entre Ycare et Assane, c’est-à-dire moi-même… Hâte de vous voir ou de vous revoir, à La Baleine " exprime l’artiste.

Infos et réservations sur la-baleine.eu.