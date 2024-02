Aveyron : bientôt 12 éoliennes de 180 mètres au cœur des Palanges ?

Le groupement forestier du Mas Berthier, avec l’entreprise spécialisée Incidences, prévoit un vaste projet de parc éolien. Dans les Palanges, certains sont d’ores et déjà vent debout.

Une installation d’envergure qui permettrait de couvrir la consommation de 60.000 personnes en électricité. C’est le projet porté par le groupement forestier du Mas Berthier et ses quatre associés, situé sur la commune de Montrozier, en plein cœur du massif des Palanges. Exploitée depuis le XVIIe siècle, cette forêt, qui appartenait autrefois à Maurice Fenaille, est alors réputée pour ses ressources en bois… Mais cela pourrait changer dans les mois à venir. Le 16 janvier dernier, Incidences, entreprise héraultaise spécialisée dans la construction de projets d’installation d’énergies renouvelables, livrait un dossier d’avant-projet pour ce site, que Centre Presse a pu se procurer. « Un projet novateur qui allie transition énergétique, justice sociale et compétitivité locale », présente la société sur son site Internet.

L’installation de douze éoliennes de 180 m de haut en tête de pâle y est prévue, sous la forme de deux rangées, aux extrémités nord et sud de cette propriété, située au centre de cette vaste forêt a près de 850 m d’altitude. La puissance estimée d’une telle infrastructure dernier cri est de 42 MW, ce qui couvrirait donc la consommation d’une population équivalente à l’entièreté de l’agglomération ruthénoise.

L’Aveyron, un poids lourd des énergies renouvelables Si un collectif s’érige aujourd’hui contre ce projet, l’Aveyron n’est pourtant pas étranger aux éoliennes et aux infrastructures productrices d’énergies renouvelables. Pour parler rester dans le monde d’Eole, l’exemple le plus probant en la matière réside sur le Lévézou, où trônent 29 éoliennes à proximité de Salles-Curan, pour une production de 87 MW. À son inauguration en 2009, il s’agissait d’ailleurs du plus grand parc éolien français. Mais c’est surtout en termes d’hydroélectricité que le Rouergue se démarque, centrale de Montézic et usine du Pouget en tête. Fin 2022, avec près de 1 600 équipements producteurs d’énergies renouvelables raccordés, l’Aveyron était le département numéro un en la matière. Il est également l’un des rares à afficher un bilan énergétique excédentaire. En 2021, les Aveyronnais consommaient 1,7 TWh pour une production de 3,9.

Bertholène vent debout

Gérant de cette exploitation forestière, Basile Kamir est en tout cas enthousiaste à l’idée de ce projet. « Nous pourrons revendre notre électricité dans un rayon de 20 km, et elle sera moins chère de 33 %, selon un décret paru en septembre dernier. » Mais sur place, certains sont d’ores et déjà vent debout contre ce projet. C’est le cas des associations Sauvegarde des Palanges et Protégeons nos espaces pour l’avenir, soutenues par la mairie de la commune voisine de Bertholène, qui a adopté à l’unanimité une motion contre cette construction (lire par ailleurs). Ce samedi, une réunion publique était ainsi organisée, en présence d’une trentaine de personnes, visant à étudier ce projet jugé néfaste pour le territoire. « Il risque de poser beaucoup de problèmes, introduit Pierre Van Ommeslaeghe, vice-président de Sauvegarde des Palanges. Cela aura des conséquences majeures sur la faune. » Citant la présence de chauves-souris ou de milans à proximité du site d’implantation.

Ce à quoi Basile Kamir répond « les chats tuent un milliard d’oiseaux par an et personne ne souhaite les exterminer ». D’autres inquiétudes résident dans l’altération des sols. «La fondation d’une éolienne nécessite des quantités astronomiques de béton pour chaque mat. Et lors du chantier, il faudra créer des pistes de 6 m de large pour que les engins puissent passer. Tout cela pour qu’un propriétaire et un promoteur réalisent un bénéfice financier!», peste Pierre Van Ommeslaeghe. Selon des estimations, en moyenne, 550m3 de béton, c’est-à-dire plus de 1.000 tonnes, sont nécessaires.

Le conseil municipal de Bertholène adopte une motion contre le projet Si lors du projet d’installation d’éoliennes au lac des Bruyères, la mairie de Bertholène avait émis un avis favorable à l’installation d’éoliennes dans les Palanges ce n’est pas le cas cette fois-ci…Réunis en conseil municipal le 2 février dernier, les élus ont adopté à l’unanimité une motion contre l’implantation de ces 12 éoliennes au Mas Berthier. Christine Presne, édile de la commune, était même présente ce samedi lors de la réunion publique. « Nous allons avancer ensemble. Nous devons assumer notre position et assumer notre volonté ferme à la préfecture », déclare-t-elle. L’élue en profite même pour parler d’une véritable entente locale, citant le soutien de municipalités voisines. «Nous avons un vrai consensus. Les maires de Gabriac, Laissac et Gaillac-d’Aveyron sont de notre avis », livre-t-elle.



Toutefois, ce projet, bien qu’il ressorte d’une initiative 100 % privée, se trouve sur la commune de Montrozier. Et son édile, Laurent Gaffard, se montre prudent. « Du côté de notre communauté de communes, nous sommes en train d’élaborer le PLUI, document qui visera à établir nos besoins, notamment sur des questions d’énergies renouvelables. Je préfère avoir ces éléments avant de me prononcer. » L’objectif affiché est de boucler ce document avant 2026. Mais d’ici là, le parc éolien aura certainement le temps de voir le jour… «Dans ce cas, il faudra adopter une autre tactique et consulter l’avis de mon conseil municipal », répond-il, sans que nous en sachions davantage.

Du côté du promoteur, des études ont été menées, sur l’impact environnemental d’une telle installation, réalisées par le cabinet Résonances et Synergis environnement. Ce dernier considère d’ailleurs que « la pression initiale des inventaires est adaptée au contexte du territoire et au développement d’un projet de parc éolien ». Un avis qu’appuie le propriétaire des lieux. « Des études sérieuses ont été faites sur l’impact environnemental. Et puis, nous devons nous mettre à l’heure des énergies renouvelables. Sinon comment faire, il faudra construire des centrales atomiques… »

Pollution visuelle ?

Vient ensuite le risque des incendies. Sur place, depuis plusieurs étés, ce qui paralyse les Palanges, c’est la crainte de voir cet écrin de verdure partir en fumée. Pour cela, les maires des communes d’Agen-d’Aveyron, Laissac-Sévérac-l’Église, Montrozier et Bertholène ont pris depuis deux ans, des arrêtés interdisant la circulation de véhicules à moteur dans le massif en période estivale. Et l’implantation d’éoliennes renforce cette crainte. «Il n’est pas rare que ces équipements puissent prendre feu, assure le vice-président. On l’a même vu en 2020 à Flavin.» Ajoutant au passage que ces installations empêcheraient le passage d’avions bombardiers d’eau. « Leur hauteur maximale de largage est de 60 m, celle des éoliennes étant de 180 m, il existe un risque pour que le couloir aérien soit insuffisant », ajoute l’association.



En plus des arguments cités, les locaux mettent en avant la pollution visuelle qui serait engendrée par des telles infrastructures. « Si l’on habite à la campagne, c’est pour une bonne raison, ce n’est pas pour vivre dans un paysage industriel », s’indigne Pierre Van Ommeslaeghe. Avec cela, il fait notamment référence à la taille de ces éoliennes. D’un mât de 117m et d’une longueur de pâle de 63 m, elles s’érigeraient à 180m de hauteur. À titre de comparaison, les éoliennes du Lévézou s’érigent à 122 m, pâles comprises…