Montbazens. Mobilisation des acteurs du centre social du plateau montbazinois

L’équipe du centre social du plateau de Montbazens s’est mobilisée récemment sur la place du marché de Montbazens. Ce rassemblement a fait suite à une sensibilisation de la population vis-à-vis de la situation fragile des centres sociaux. En cause, une augmentation des charges liée notamment à l’inflation et à l’application d’un nouvel avenant à la convention depuis le 1er janvier permettant une revalorisation des salaires, revalorisation obligatoire pour continuer à attirer les salariés vers ce milieu et permettre aux professionnels de vivre dignement.

Cependant, les financements publics ne suivent pas. Les centres sociaux appellent à la coresponsabilité des acteurs nationaux et départementaux de la cohésion sociale pour leur apporter un soutien en urgence et construire des réponses pérennes afin de continuer à exister.

Pour ses acteurs, "le centre social est essentiel pour de nombreux habitants. En 2023, plus de 100 bénévoles se sont investis dans les projets de la structure aux côtés de la vingtaine de salariés. Lien social, soutien à la parentalité, mode de garde et d’éveil, accompagnement à l’accès aux droits, au bien vieillir, prévention, accompagnement des initiatives d’habitants et animation du territoire".

Plusieurs témoignages de particuliers sont venus soutenir cette mobilisation, 399 au total.