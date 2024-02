Onet-le-Château. Au salon du livre, Ève Abad présentera son seizième album pour enfants

L’auteur castonétoise Ève Abad n’en finit pas d’écrire de jolies histoires ludiques et pédagogiques à la fois, pour les enfants entre 3 et 14 ans ! En 2023 ce fut "Le petit dragon enrhumé", en collaboration avec son complice de la première heure, le romancier bédéiste Olivier Plagnes. Album qui a bien marché auprès des plus jeunes, avec un message clé et tristement d’actualité sur les dangers des feux en forêt.

Pour le Salon du livre et des auteurs qui aura lieu le 3 mars à l’Athyrium, son nouvel opus "La petite fille du passé", illustré par Thomas Laville, le nouveau collaborateur d’Ève, devrait voir le jour. "Cet ouvrage me tient particulièrement à cœur", déclare l’auteur, "car il est intergénérationnel avec sur fond de fantastique, une évocation des années yé-yé qui me sont chères. Il s’adresse aux 11-14 ans, et je n’irai pas au-delà, les arcanes des ados d’aujourd’hui devenant trop obscures pour moi !". Thomas, l’illustrateur, sera présent sur son stand. En mai, un ouvrage pour les 4 /7 ans sur la bienveillance à l’école devrait aussi voir le jour et cet automne ce sera le tour de "Erich et le dragon des forêts", la suite attendue du "petit dragon", toujours illustré par Olivier Plagnes. Ces deux nouveautés comme tous ses ouvrages sont en vente directe et seront présentés aux différents salons et sur les marchés de Noël.

Contact : evalascribe@hotmail.fr