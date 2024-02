Dans la musique, l’alcool coule à flots

(ETX Daily Up) - Plaisir plus ou moins occasionnel pour certains, l’alcool est pour d’autres une véritable source d’inspiration. C’est pourquoi les références aux boissons alcoolisées sont monnaie courante dans la musique. Des universitaires australiens se sont penchés sur ce phénomène pour voir si la place prépondérante de l’alcool dans le quatrième art a une influence sur les habitudes de consommation des mélomanes.

Pour se faire, des chercheurs affiliés à l’université de La Trobe se sont appuyés sur les conclusions de 26 articles scientifiques publiés entre 1997 et 2022. Cette méta-analyse leur a permis d’analyser les références à l’alcool contenues dans plus de 12.000 chansons différentes, ainsi que dans les clips vidéo qui accompagnent certaines d’entre elles.

L’équipe de recherche a remarqué que 25% des contenus musicaux inclus dans leur étude mentionnent des boissons alcoolisées, que ce soit dans leurs paroles ou dans leur clip vidéo. Il est intéressant de noter que le rap est le genre musical le plus susceptible de contenir des références aux boissons alcoolisées, à l’inverse du rock'n'roll.

Par ailleurs, les chansons sorties entre 1997 et 2010 parlent moins d’alcool que celles plus récentes. Ce phénomène peut être lié au fait que les années 2010 ont été marquées par l’apparition de nouveaux modes de consommation de l’alcool, dont le "binge drinking" ("biture express" en français). En commentateurs de leur époque, les artistes ont peut-être multiplié les références au vin, à la bière et aux autres breuvages alcoolisés dans leurs textes pour évoquer cette évolution sociétale.

La dimension sociale de l'alcool

Mais cela ne saurait être la seule explication. Les universitaires soulignent, dans leur article, que "[cette] forte prévalence des références à l'alcool dans la musique peut s'expliquer par une interaction complexe entre l'influence culturelle, l'expression artistique, les intérêts commerciaux". De plus, l’alcool est associé dans l’imaginaire collectif à une forme d’opulence. On ne conçoit pas de célébrer une naissance, un mariage, une remise de diplôme ou un pot de départ à la retraite sans que l’alcool ne coule à flots.

La musique a conscience de la dimension sociale du "boire" et elle n’hésite pas à s’en servir. Il n’est pas rare de voir dans les clips musicaux des grands moments d’ivresse, sans qu’il y ait le moindre message de prévention sur les effets de la consommation excessive d’alcool. Or, de tels avertissements seraient nécessaires, si l’on en croit les chercheurs. Ces derniers affirment que "les musiques contenant des références à l'alcool pourraient avoir une influence significative sur les comportements en matière de consommation d'alcool".

L’une des études incluses dans leur méta-analyse montre que les 15-23 ans qui écoutent des chansons parlant d’alcool et qui sont capables d’identifier au moins une marque de boisson alcoolisée mentionnée dans les paroles desdits morceaux sont plus susceptibles d’être de gros buveurs. Par ailleurs, les bars qui diffusent des musiques sur l’alcool ont tendance à faire un meilleur chiffre d’affaires que ceux qui s’en abstiennent.

Les universitaires soulignent toutefois que les conclusions de leur méta-analyse sont à prendre avec précaution étant donné l'hétérogénéité des recherches sur lesquelles ils se sont appuyés. Quoi qu’il en soit, cette étude montre que parler d’alcool en musique est tout sauf anodin. Cela contribue à donner une image "cool" à une boisson responsable de 49.000 décès par an en France.