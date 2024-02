Aveyron : un film-témoignage pour parler de la place des femmes dans l’agriculture réalisé par des étudiantes

Quatre étudiantes en BTS production animale ont réalisé un film qui part à la rencontre des femmes qui travaillent dans le milieu agricole.

Clara, Justine, Lucie et Charline sont quatre étudiantes en deuxième année de BTS production animale au lycée La Roque. Dans le cadre de leur projet PIC, elles ont réalisé un film intitulé : "Femmes de la terre", qui repose sur une interview de 7 femmes travaillant dans le milieu agricole.

"Un film similaire avait déjà été tourné en 2011, du coup notre idée était de voir l’évolution des conditions de vie et de statut de femmes travaillant en milieu agricole, en allant à leur rencontre. Nous avons donc interviewé une commerciale, 2 vétérinaires et 4 agricultrices" expliquent les jeunes devant leurs spectateurs, des étudiants de Bac Pro CGEA 1re année en Conduction de gestion d’exploitations agricoles.

Sans tirer de conclusions trop hâtives de ces deux reportages, elles ont pu tirer quelques éléments d’analyse qui vont alimenter le débat avec les jeunes présents. Par exemple, il est moins question du problème de la force pour une femme, preuve s’il en est que les hommes les prennent un peu plus en considération, par contre elles ont pu constater une réelle concurrence entre femmes de la même génération, en fonction de leur métier respectif…

"On nous demande encore, où est le patron ?"

Par ailleurs, à l’époque, l’accent était mis sur leurs difficultés et les problèmes rencontrés lors de leur installation. Actuellement cela paraît moins vrai en raison de leur diversité, mais aussi de leur capacité d’adaptation, elles s’intègrent plus facilement. L’évolution est donc favorable, même si elles reconnaissent qu’elles n’ont toujours pas la place qu’elles souhaiteraient...

En témoigne une anecdote de l’une d’entre elles "Régulièrement ceux qui viennent dans notre ferme, nous demande encore où est le patron ?". Un après-midi réussi pour les quatre étudiantes "On a trouvé très intéressant d’aller sur le terrain, de parler avec des professionnelles qui ont un certain recul sur leur profession et leur vécu et de le partager avec les étudiants dans un échange très riche" et un autre document à engranger pour le lycée La Roque, comme un nouveau témoignage de la place des femmes dans l’agriculture…