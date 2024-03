Onet-le-Château. Entre mini-quine et braderie

Jeudi, on a quiné au sein du café culturel Le Krill :

c’était le mini-quine d’APF France handicap, qui s’est déroulé

dans une super ambiance conviviale, qui n’a fait que se conforter au fur et à mesure que les tables se couvraient des nombreux petits lots mis en jeu. Un succès qui ne se dément pas, les joueurs et adhérents ont en effet plaisir à se retrouver dans ce lieu familial et chaleureux et ils pourront le faire à nouveau,

jeudi 28 mars à 14 h 30, toujours au Krill. En attendant,

l’association vous invite à sa grande braderie de printemps

qui aura lieu, dans ses locaux (Canaguet), les 8 et 9 mars en non-stop de 9 heures à 17 heures, et le 11 mars de 9 heures à 14 heures.