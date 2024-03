La France est championne du monde de recyclage de bouchons de liège

(ETX Daily Up) - S'il y a encore beaucoup à faire en matière de recyclage d'emballage plastique, comparativement à ses voisins européens, la France peut se targuer d'être performante quand il s'agit de donner une seconde vie aux bouchons de liège. Au point même d'être une référence mondiale.

Les Français boivent moins de vin, à en croire le rapport quinquennal d'Ipsos Observer pour FranceAgriMer et le Cniv (Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique). 11% de la population tricolore buvait du jus de Bacchus tous les jours ou presque en 2022 contre 16% en 2015. Ils n'en restent pas moins responsables quand il s'agit de recycler les bouchons de liège. Car sur ce point, en France, on fait mieux que l'Italie, le Portugal et les Etats-Unis cumulés, d'après les chiffres de la Fédération Française de Liège, dont se fait l'écho le géant Amorim, un producteur mondial de liège présent dans une centaine de pays. Précisément, les Français ont recyclé en 2023 380 tonnes de bouchons de liège contre 100 tonnes en Italie, 70 tonnes au Portugal et 45 tonnes aux Etats-Unis. Quand on remonte jusqu'à l'année 2010, la France fait figure d'exemple avec 517 millions de bouchons de liège recyclés, ce qui représente 2.000 tonnes de liège.

Ce bilan peut d'autant plus être applaudi qu'il est corrélé à la performance d'un dispositif de recyclage en lien avec les associations caritatives. Un programme donnant une seconde vie aux bouchons de liège a en effet été développé il y a quatorze ans pour reverser les recettes issues du recyclage à la recherche médicale et au handicap. Amorim indique que plus de 600.000 euros ont ainsi pu être collectés.

Si la France peut donner des leçons en ce qui concerne le recyclage du liège, c'est tout l'inverse pour ce qui est du plastique malheureusement. Avec le Danemark et Malte, elle est le pays européen qui donne le moins une seconde vie à ce type d'emballage, d'après des calculs d'Eurostat concernant l'année 2021.

A l'automne dernier, l'Europe révélait en effet ses mauvaises performances à ce sujet. En l'espace de dix ans, la quantité de déchets d'emballages plastiques générés par habitant a augmenté de 27%. Cette année-là, pas moins de 35,9 kg de déchets d'emballages plastiques par habitant avait été comptabilisés, dont seulement 14,2 kg avaient été recyclés.