Rodez : couloirs tagués, salles et bureaux dégradés, cuisine inutilisable... le collège Saint-Joseph vandalisé dans la nuit

Les élèves des classes de troisième sont invités à rester chez eux ce lundi 11 mars.

Stupeur chez les parents d'élèves de Saint-Joseph dans la matinée de ce dimanche 10 mars. Par mail et par SMS, le directeur leur a appris que l'ensemble scolaire, regroupant école primaire, collège et lycée, avait été victime d'une intrusion et de larges dégradations dans la nuit de samedi à dimanche.

Couloirs tagués, salles et bureaux dégradés, le bâtiment accueillant les élèves de troisième a particulièrement été touché. Tout comme la cuisine, inutilisable pour les prochains jours.

Ce dimanche matin, plusieurs policiers étaient sur place pour les premières constatations et prélèvements. La communauté éducative, particulièrement touchée par ces actes de vandalisme, était aussi sur place afin de remettre en état au plus vite les locaux. Une plainte doit être déposée ce lundi matin.

Ce lundi, le collège est partiellement fermé

Et en attendant les suites de l'enquête, le directeur Ximun Lataillade confirme qu'il n'est "malheureusement pas possible d'accueillir tous les élèves ce lundi". Et de détailler : les collégiens de troisième sont invités à rester chez eux et n'auront pas cours.

Les 6e, 5e, 4e seront accueillis qu'à partir de 13h30. Concernant les écoliers du primaire, ils auront bien classe le matin, aux horaires normaux, mais ne pourront bénéficier d'un repas chaud. Un pique-nique froid a été prévu. Il en sera de même pour les "petits" des écoles Saint-Joseph et Jeanne-d'Arc.

"Si des internes ne peuvent pas décaler leur arrivée, nous les accueillerons le soir en leur assurant une restauration à l'extérieur, soit au lycée Querbes, soit à François-d'Estaing", précise aussi l'établissement.

