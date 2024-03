Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les gendarmes présentent des rapports d’activités satisfaisants pour 2023

L’inspection annoncée de la communauté de brigades de la gendarmerie locale a rassemblé le commandant de compagnie de Rodez, les gendarmes de la COB, les élus, les retraités, les réservistes de l’institution, les partenaires du territoire, à la salle des illustres de la mairie.

Les chiffres de la délinquance n’ayant pas été diffusés à l’échelle nationale et départementale, il a été commenté les tendances sur le territoire de la COB. Le commandant de compagnie a fait un tour d’horizon sur les bons résultats en matière de délinquance, délits routiers, en présentant la RN 88 comme étant un point noir du territoire pour le flux routier, puis du bon engagement remarqué des militaires en matière de répression et prévention. Il s’est réjoui de la qualité des relations entre les élus et la gendarmerie. Il a fait remarquer que la COB a un bon taux de résolution dans les affaires.

Délinquance contenue

Il a annoncé une délinquance contenue, maîtrisée avec une tendance à la baisse de la délinquance générale et ce malgré les flux importants de la RN 88 et les nombreuses animations, festivités dans les villages. Les différentes activités de prévention délivrées aux populations ont été aussi évoquées et semblent porter leurs fruits. Il a été remarqué cependant une augmentation des violences intrafamiliales.

Il a été présenté l’unité de gendarmerie "Maison de Protection des Familles" créé le 1er août 2022 et également la "Cellule prévention technique de la malveillance" du Groupement de gendarmerie de l’Aveyron, basées à Rodez.

Puis les commandants d’Espalion et Sévérac d’Aveyron ont annoncé les coopérations, les concours, les renforts efficaces avec la COB, à l’occasion des interventions et des affaires judiciaires tout au long de l’année écoulée. Il a été mis en avant l’importance du maillage territorial rural de la gendarmerie.

En conclusion le commandant de la communauté de brigades a présenté les orientations pour les activités 2024 avec la préoccupation de maintenir la forte présence de la gendarmerie sur le territoire pour la surveillance et la protection de la population et des biens en reprenant les domaines d’activité présentés puis de présenter à la justice les personnes identifiées comme mis en cause dans les affaires.