Rieupeyroux. La valse était juste, la météo mauvaise

Le spectacle "Juste une valse", de la Compagnie théâtre des grands chemins, n’a pas eu le succès attendu après la salle comble pour "Mamie Luger", magnifique prestation qui avait ravi le public. Pluie et orage étaient omniprésents sur la scène ce vendredi 8 mars, mais pas seulement…

Nombreux sont les spectateurs qui avaient en effet renoncé à venir à cause d’un orage violent sur le Ségala. Sur la scène, deux personnages, joués par Dario Menée et Pao Schachner, qui se battent contre les éléments, contre la malchance, contre l’aspect éternel recommencement du mythe de Sisyphe. Inspiré de "Mercier et Camier", de Samuel Beckett, le spectacle, tragique, sans paroles, propose de suivre les péripéties de deux voyageurs qui tentent d’aller de l’avant, en quête d’un ailleurs qui s’avère difficilement accessible, voire utopique. Rien ne se passe comme prévu.

Parvenir à partir demande des essais renouvelés, la pluie empêchant maintes fois le départ en voyage.

Étrange spectacle sans paroles que ce texte de Beckett revisité, dans la mesure où le sens du roman de Beckett tient en grande partie aux dialogues, qui dénoncent les difficultés de communication et interrogent intentions, contradictions des personnages et de leurs interactions.