Decazeville. L’association Antirhouille ronge l’inactivité

Le fonctionnement de l’association s’appuie sur un triptyque : des ateliers sur le site de St-Roch, des animations au café associatif et des événements extérieurs ponctuels.

Créée à Decazeville en 2022, l’association Antirhouille a pour objet d’expérimenter et promouvoir des initiatives sociales, culturelles et solidaires en donnant à toutes et à tous des moyens de s’informer, d’échanger et de créer, notamment au sein d’un ou plusieurs espaces ouverts. Elle s’ouvre sur le Bassin et la vallée du Lot. L’assemblée générale s’est déroulée à la salle du club de l’Amitié de Decazeville, face au jardin public. Le rapport d’activité et financier a été présenté à la nombreuse assistance. Tout en retraçant l’historique de l’association qui fonctionne sur ses fonds propres, sans subvention.

Un bureau collégial

Les trois entités qui composent Antirhouille ont proposé divers rendez-vous : le café associatif rue Clémenceau, l’espace d’activités partagée des Établies à St-Roch et la commission événements qui gère des animations ponctuelles. Le café associatif a ouvert 55 fois (expos, jeux, belote, musique, contes, présentation de livres, informations diverses). L’espace des Etablies fonctionne bien également, il y a de la danse, du chant, avec des réservations de particuliers et l’intervention d’associations (S-en-ciel, la Boussole, etc.). Parmi les événements extérieurs, les deux bals, en partenariat avec le cinéma La Strada, ont connu un joli succès. S’y ajoutent des concerts, une nuit de la démocratie, un jardin et soupe au Sailhenc…

Les responsables ont rappelé par ailleurs le fonctionnement de l’association qui repose sur un bureau collégial. Les membres se réunissent tous les mois et choisissent les activités à venir, privilégiant la prise de décision par consentement. La décision doit convenir au plus grand nombre avant d’être actée. Il y a deux types d’adhérents à Antirhouille : adhérents libres et adhérents engagés qui s’investissent dans les animations (une trentaine de bénévoles sont engagés dans son fonctionnement).

Suite à l’assemblée générale, plusieurs animations ont été proposées sur place : chorale des Estaques, jeux, exposition, livres sur le développement durable, spectacle de marionnettes, un petit marché, musique jazz. L’idée était de représenter une partie du panel que programme Antirhouille via ses trois entités.