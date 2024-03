Comps-la-Grand-Ville. Eric Devos initie les enfants à la musique

Depuis la rentrée de septembre, l’association Toutaki a sollicité les services d’un nouveau professeur de musique, Eric Devos. Il enseigne la musique à des enfants à partir de 5 ans, à des ados, à des adultes en activité ou à la retraite. Il compte 10 élèves en batterie, 3 à la guitare et plusieurs enfants plus jeunes à l’éveil musical. Il peut également faire de l’initiation au piano ou au synthé.

Musicien et pédagogue averti

Ce professeur est à la fois un musicien talentueux et un pédagogue averti. C’est ainsi qu’avec les plus jeunes il commence par leur faire découvrir plusieurs instruments. Chacun à son rythme choisira l’instrument sur lequel il préfère jouer, libre à lui de changer sur une certaine période. Dans tous les cas, les cours ne durent pas plus d’une demi-heure. Eric Devos explique : "Une chose importante que je peux dire, c’est que je n’oblige pas mes élèves à apprendre le solfège. Si c’est trop scolaire, certains d’entre eux se découragent. Il vaut mieux apprendre le solfège lorsqu’on l’a décidé. Bien entendu, j’accepte si on me le demande. Mon expérience personnelle en tant qu’élève en est la preuve, je ne voulais plus aller au cours de musique parce que trop de solfège… Peu à peu, je suis devenu autodidacte et à 25 ans je suis allé, de moi même donc, à l’école nationale de musique pour apprendre le solfège parce j’en ai vu la nécessité". Eric Devos a donc fréquenté l’école de musique pendant 5 ans, pour devenir professeur de guitare et de batterie. Il accepte cependant de donner des cours de piano pour lesquels il a 2 élèves en ce moment à Comps.

Eric précise : "Actuellement un de mes élèves désire essayer le solfège à la batterie, sachant que pour ces instruments, c’est plus simple, il y a moins de notes ; en ce qui concerne l’initiation au piano, on fait par imitation, cela fait travailler l’oreille et la mémoire". Eric Devos donne des cours à l’école de musique Diapason de Rodez.

Sur Comps, les cours sont dispensés le mercredi et le samedi toute la journée, à la salle de l’ancienne mairie. Il reste quelques places disponibles, il n’y a aucun inconvénient à commencer en milieu d’année.

On peut appeler Virginie Lementec au 06 24 52 34 23 ou Eric Devos au 06 45 61 07 84 pour plus d’informations