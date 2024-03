Taylor Swift, Aaliyah, Beyoncé... Des stars de la musique et de la mode

(ETX Daily Up) - Les mélomanes s’inspirent souvent des tenues de leurs chanteurs préférés pour composer leurs propres looks. Mais en matière de mode, ils préfèrent certains grands noms de la musique à d’autres, comme le révèle un nouveau sondage britannique.

Le groupe d’habillement en ligne, Boohoo, a analysé le nombre moyen de requêtes sur Google concernant le style d’une centaine de chanteuses connues. Il a ainsi pu établir un classement des dix artistes dont les looks sont les plus recherchés par les internautes américains. Taylor Swift figure à la première place du palmarès, avec une moyenne de 107.442 recherches mensuelles sur Google aux Etats-Unis. Rien d’étonnant quand on sait que la chanteuse américaine a été élue personnalité de l’année 2023 par le prestigieux magazine TIME. Le style vestimentaire de Taylor Swift a considérablement évolué depuis la sortie de son premier album éponyme en 2006. À l’époque, la pop star cultivait un look country en référence au genre musical qu’elle affectionnait tant. Sa garde-robe est devenue de plus en plus pointue au fil des années, tout comme ses tenues de scène. Celles qu’elle porte dans le cadre de sa grande (et très lucrative) tournée mondiale, The Eras Tour, sont scrutées par ses fans, qui les commentent inlassablement sur les réseaux sociaux.

Les chanteuses figurant à la deuxième et à la troisième place du classement ne sont étonnamment pas à l’apogée de leur carrière, comme Taylor Swift. Elles ont été au sommet de leur gloire il y a quelques décennies. Il s’agit de Stevie Nicks, chanteuse-parolière du groupe Fleetwood Mac, et d’Aaliyah, prodige du R’n’B décédée en 2001. Stevie Nicks et ses acolytes de Fleetwood Mac sont revenus sur le devant de la scène en 2020, quand leur tube "Dreams" est devenu viral sur TikTok. Il y a fort à parier que les internautes ont fait des recherches concernant le style vestimentaire très rock de la chanteuse maintenant septuagénaire, après avoir vu "Dreams" apparaître dans les publications TikTok de leurs amis ou dans des playlists Spotify. De son côté, Aaliyah doit sa troisième position au mouvement Y2K, qui signe le retour des années 2000 dans la musique comme dans la mode. Les fashionistas en proie à la nostalgique s’inspirent de ses tenues, composées, pour la plupart, de crop top, pantalons taille basse et lunettes fumées, pour se composer une garde-robe Y2K.

Il est intéressant de noter que certaines des stars de la musique figurant dans le classement sont des créatrices de mode à part entière. C’est le cas de Beyoncé (n°4), qui a lancé en 2016 la griffe de sportswear Ivy Park, et de Rihanna (n°9). Cette dernière a créé la marque Fenty en 2019, en partenariat avec LVMH. Mais le groupe de luxe a annoncé la suspension de l’activité prêt-à-porter de Fenty en 2021 pour se consacrer sur les segments beauté et lingerie de la griffe. Découvrez l’intégralité du classement des dix stars de la musique dont les looks sont les plus recherchés en ligne ci-dessous : 1 - Taylor Swift2 - Stevie Nicks3 - Aaliyah4 - Beyoncé5 - Lady Gaga6 - Melanie Martinez7 - Ariana Grande8 - Doja Cat9 - Rihanna10 - Lana del Rey