Football : Hountondji fait passer Rodez devant Grenoble, suivez le match en direct

Ce samedi, Ruthénois et Grenoblois, 6es et 7es de Ligue 2 avec 40 points chacun, se retrouvent sur la pelouse de Paul-Lignon pour le compte de la 29e journée de championnat. Une rencontre marquée aussi par le retour du "druide" Laurent Peyrelade, ayant fait passer Rodez du CFA à la L2 entre 2015 et 2022, devenu entraîneur du GF38 cette semaine après la mise à l'écart de Vincent Hognon. Coup d'envoi à 19 heures.