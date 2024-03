Crachats sur des policiers, menaces au voisinage : le couple decazevillois incarcéré

Ils ont été présentés au tribunal ce mercredi 20 mars.

Direction la prison. Quatorze mois pour lui, douze pour elle. Tout juste sorti de garde à vue, le couple de Decazevillois auteur lundi soir de crachats sur les policiers et de menaces de mort au voisinage, a été présenté ce mercredi 20 mars devant le tribunal de Rodez. Et tous deux ont écopé de peine de prison ferme, avec mandat de dépôt, soit incarcération immédiate. Ils devront en outre verser des dédommagements aux membres des forces de l’ordre importunés. Ces derniers étaient absents du jugement. Où le fil de cette soirée agitée a été rappelé.

Trois interventions

Lundi 18 mars, dans la soirée, un premier appel est arrivé au commissariat de Decazeville pour un "tapage nocturne" dans un quartier. Sur place, le couple de trentenaires déjà connu des services de police et de justice – plusieurs mentions à leur casier –, est particulièrement agacé. Ils insultent et menacent les policiers. Qui décident de rebrousser chemin. Avant d’être de nouveau réquisitionnés. Cette fois, en revenant sur place, ils essuient crachats et menaces de nouveau. Des voisins, témoins de la scène, sont aussi vilipendés. Mais, la patrouille décide ne pas procéder à l’interpellation du couple… et attendra le lendemain pour les cueillir au petit matin. Le ton était cette fois redescendu.