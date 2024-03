Et si vous vous faisiez livrer votre pizza par drone directement à votre fenêtre (ou votre balcon) ?

(ETX Daily Up) - Une start-up allemande a mis au point une application mobile capable de guider un drone de livraison jusqu'à votre fenêtre ou votre balcon pour vous livrer de la nourriture ou n'importe quelle petite marchandise. Reste maintenant à attendre que la réglementation européenne autorise ce type de pratique.

Hansadrone a dévoilé au salon Autonomy, à Paris, un prototype de drone capable de vous livrer de la nourriture directement à votre fenêtre. La start-up ne construit pas de drones, mais cherche des partenaires pour développer sa solution de livraison des derniers mètres. L'idée est de guider le drone jusqu'à vous, où que vous soyez, y compris à votre fenêtre ou sur votre balcon, quel que soit l'étage.

Aujourd'hui, dans certains pays, la livraison par drone, qu'il s'agisse de nourriture ou de matériel médical, est une réalité. Les drones se rendent à l'adresse indiquée et peuvent alors se poser dans le jardin. En revanche, impossible pour eux de livrer dans un immeuble. L'idée de pouvoir servir n'importe quel client, chez lui ou au bureau, est à l'origine de l'initiative de Hansadrone.

Cette solution de navigation ultra précise prend la forme d'une application mobile dédiée, à installer sur son téléphone. À partir de là, il devient possible pour n'importe quel drone de livrer sa commande au bon étage, aidé par la caméra d'un smartphone dirigée vers le drone au moment de son arrivée. Le client peut ainsi le guider de la manière la plus précise possible afin qu'il vienne se tenir juste devant lui. Seul impératif : il faut évidemment que la vue soit suffisamment dégagée pour repérer le drone, et vice versa. Dans ce type de livraison, le drone ne se pose pas. Il vient se stabiliser à environ 50 cm devant le smartphone. Le client n'a plus alors qu'à se servir dans la trappe dédiée aux marchandises, qui se sera ouverte automatiquement.

Si le projet tient aujourd'hui la route technologiquement, il se heurte néanmoins à un obstacle de choix : la législation. Il est aujourd'hui interdit pour des drones de voler en ville. L'Union européenne travaille néanmoins en ce moment même avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour réguler ce type de vols et Hansadrone n'attend plus que leur feu vert pour trouver des partenaires et déployer sa solution un peu partout en Europe. Les drones utilisés devront également se montrer respectueux de la vie privée des habitants et par conséquent ne jamais filmer en vol.

D'une manière générale, la livraison par drone se veut ultra rapide et, surtout, capable d'atteindre des endroits qui n’étaient pas accessibles auparavant. Ici, le service proposé par Hansadrone pourrait parfaitement être adapté à de petites livraisons de nourriture et de boisson, de médicaments ou encore de documents urgents d'ordinaire livrés par coursier.

Jusqu'à présent, la solution la plus évoluée en termes de livraison par drone, est l'oeuvre de Wing, une filiale d'Alphabet qui dispose aujourd'hui de toute une flotte de machines autonomes capables de livrer dans des endroits relativement isolés, aux États-Unis ou encore en Australie. UPS a aussi noué, toujours aux États-Unis, quelques accords locaux pour des livraisons de proximité. Quant au programme Amazon Prime Air, il est pour l'instant limité à quelques petites villes américaines, avant une première expérimentation en Europe (en Grande-Bretagne) prévue prochainement.