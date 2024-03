Euro 2024 : le groupe de la France bientôt complet, quelles sont les deux équipes qui vont se disputer le dernier billet ?

L’Euro 2024 démarre dans moins de trois mois, mais le groupe des Bleus n’est pas encore complet. Ce sera très bientôt le cas.

Le championnat d’Europe de football démarre le 14 juin prochain, en Allemagne. Pour les Bleus, la compétition sera officiellement lancée le 17, contre l’Autriche. Mais pour l’heure, les troupes de Didier Deschamps ne connaissent que deux des trois adversaires qu'ils affronteront lors de la phase de groupes.

Place aux barrages

Si la France profite de cette trêve internationale de mars pour disputer deux matchs amicaux, la tension est palpable pour d’autres sélections, contraintes de passer par les barrages. En effet, tous les billets n’ont pas encore été compostés pour la phase de groupes ! Certaines poules ne sont pas complètes : c’est le cas de celle de la France.

Qui peut rejoindre les Bleus ?

Ces barrages sont dispatchés en trois voies. Dont la A, menant vers le groupe des Bleus : quatre équipes étaient en lice pour arracher le dernier ticket, elles ne sont plus que deux. Ce jeudi 21 mars, la Pologne a facilement écarté l’Estonie (5-1), quand le pays de Galles n’a pas tremblé face à la Finlande (4-1).

Ce sont donc les Polonais ou les Gallois qui rejoindront l’équipe de France dans ce groupe D de l’Euro 2024. La finale de ce barrage aura lieu le 26 mars à 20 heures 45. Mardi prochain, Didier Deschamps et ses protégés seront fixés.

Avec l’Autriche et les Pays-Bas

Pour rappel, le tirage au sort effectué en décembre 2023 avait déjà réservé l’Autriche et les Pays-Bas pour les Bleus. La France lancera son Euro face aux Autrichiens le 17 juin à 21 heures, avant de croiser le fer avec les Oranje, le 21 juin à 21 heures. Pour le troisième et dernier match de groupe, rendez-vous le 25 juin à 18 heures. Face à la Pologne ou au pays de Galles.

Quels sont les autres barrages ?

Ce jeudi 21 mars, six matchs de barrages ont eu lieu, en plus des victoires de la Pologne et du pays de Galles. L’Ukraine s’est imposée en Bosnie (1-2) et l’Islande en Israël (1-4) tandis que la Grèce et la Géorgie l’ont emporté sur leurs terres, face au Kazakhstan (5-0) et au Luxembourg (2-0). Voici les affiches des finales de cette phase de barrages :