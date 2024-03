Football : Inès Barrier, la montée en puissance en première ligne ruthénoise

Les Rafettes se déplacent à Thonon-Evian, le dimanche 24 mars, à 15 heures.

Depuis son arrivée de sa ville natale et club de formation, Dijon, au milieu de l’été 2022 pour participer au retour de Rodez en D1, Inès Barrier a pris du galon sous le maillot sang et or. L’attaquante, qui fêtera son 23e anniversaire dans dix jours, s’est progressivement fait une place parmi les cadres des Rafettes. Et elle joue les places d’honneur dans le classement des meilleures buteuses du championnat.

La saison dernière, Barrier a dû attendre la 4e journée pour disputer ses premières minutes avec Rodez, 16 exactement face à Lyon (défaite 2-0). Et sur les 14 rencontres de championnat qu’elle a disputé (sur 22 journées), l’attaquante a été titularisée six fois par l’ancien coach sang et or, Mathieu Rufié, sans marquer de but. Les mêmes chiffres que la saison précédente quand elle jouait sous les couleurs de Dijon, aussi en D1. Avec la descente en D2 et le départ de plusieurs attaquantes ruthénoises, Inès Barrier a pu vraiment lancer sa montée en puissance.

Depuis septembre, elle a été de la partie lors de chaque match. Elle est d’ailleurs titularisée à chaque fois depuis la 4e journée. Et la Ruthénoise en a profité pour débloquer son compteur de buts, et même très bien : en lobant la gardienne d’Orléans dimanche dernier (31e), Barrier a inscrit son septième but de la saison (sur 21 pour Rodez). Tout en consolidant sa place dans le top 3 des meilleures buteuses de D2, elle continue son ascension au cœur de la première ligne ruthénoise.