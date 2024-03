Le musée du Vieux Najac prépare sa prochaine ouverture

Aucun temps mort pour Jean Alègre, président comblé, et l’équipe de bénévoles qui l’entoure avec toujours la même envie de faire partager la vie du village.

Le musée du Vieux Najac prépare sa réouverture, prévue pour le 14 avril prochain et dans la foulée ce sera l’assemblée générale annoncée pour vendredi 26 avril à 18 h 30. "Le musée c’est un peu le retour des souvenirs, des mémoires", salue Jean Alègre, "ce sont aussi des nouveautés, des idées neuves, des innovations. Cette année, nous accueillerons du nouveau et des dons nouveaux, des membres nouveaux, des actions nouvelles et espérons-le des soutiens nouveaux. Nous travaillons pour. Des locaux nouveaux aussi."

Le travail effectué pour remettre en valeur l’une des pièces les plus anciennes de la maison où est situé le musée a porté ses fruits. Jean Alègre poursuit : "Il y a beaucoup de travail pour pouvoir présenter les matériels que nous ont offerts des donateurs depuis le début de l’année, mais ceci est en bonne voie avec le soutien de la mairie." Durant l’été dernier a été inaugurée une nouvelle salle au 6, place du faubourg. Il s’agit d’une pièce de 40 m² datant du XVIe siècle, restaurée et réaménagée grâce aux bénévoles et donateurs. L’association y présente de nombreux objets, matériels, archives consacrées aux ancêtres des familles najacoises.

Un lit d’alcôve avec sa literie et tous les accessoires, une table dressée avec ses couverts et le vaisselier datant tous du XVIIIe siècle et bien d’autres objets du quotidien qui rappelaient aux personnes présentes leurs grands-mères et grands-pères. En tout, une centaine de pièces véritable fruit de dons des familles najacoises.

D’autres choses seront bien sûr à découvrir au cours de la saison qui s’ouvre le 14 avril prochain. Comme la présentation permanente d’outils, objets, archives et photos historiques de Najac et des Najacois. Vous serez accueilli par des bénévoles qui animent le Musée et vous accompagnent dans votre visite. Outils, matériels, archives et photos tous issus des dons des Najacois sont présentés dans les salles entièrement rénovées.

"Nous rendons d’abord hommage aux Najacois qui ont eu toujours à cœur de collecter, collectionner, maintenir et valoriser", conclut Jean Alègre.