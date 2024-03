Des jeunes femmes "bien dans leurs talons" : découvrez les huit candidates au titre de Miss Aveyron 2024

Après une année 2023 sans couronnement, l'élection de Miss Aveyron 2024 aura lieu le samedi 30 mars à 20h30 au Laminoir de Decazeville. Voici les postulantes à la couronne départementale.



L'Aveyron avait été privée de sa miss annuelle en 2023, mais cette année, le comité départemental est fin prêt pour organiser l'élection de sa Miss 2024 qui aura lieu le samedi 30 mars au Laminoir de Decazeville. Après le casting qui s'est déroulé le samedi 9 mars, le jury de présélection du concours a choisi les huit jeunes femmes qui participeront à l'élection. "Huit jeunes femmes bien dans leurs talons", "adorables, brillantes, attachantes", précise le comité Miss Aveyron.

Malgré une enquête de longue haleine avec l'appui de nos plus fins limiers (elles ont toutes une part de mystère qui ajoute à leur charme), nous ne pouvons que vous les présenter succinctement.

N° 1. Maë Bouchoux

1. Maë Bouchoux. Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Maë a 21 ans, mesure 1,71 m et travaille comme auxiliaire de puériculture en maternité. Selon nos informations, elle habiterait Figeac (Lot), sous réserves bien sûr. Elle se décrit comme "spontanée, douce et pleine de vie".

N° 2. Lola Ségur

2. Lola Ségur. Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Lola a 19 ans et mesure 1,71 m. Cette jeune cavalière (une habituée de Combelles à Rodez ?) se dépeint comme "toujours en mouvement, dynamique et à la recherche de nouveaux horizons".

N° 3. Sylvie Richard

7. Sylvie Richard Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Sylvie a 35 ans et mesure 1,72 m. Elle est danseuse professionnelle, une discipline qu'elle pratique depuis l'âge de 11 ans. Quant à sa personnalité, elle se dit "d'une grande gentillesse avec un grand cœur, douce et sensible".

N° 4. Maëlle Boyer

4. Maëlle Boyer. Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Maëlle a 21 ans et mesure 1,72 m. Elle est en première année de Master MEEF et projette de devenir professeure des écoles. Lieu de résidence inconnu (Naucelle, peut-être ?). C'est une jeune femme "dynamique, sociable et déterminée".

N° 5. Sarah Layrol-Pitorson

5. Sarah Layrol-Pitorson Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Sarah a 18 ans et mesure 1,73 m. Elle est étudiante en licence de biologie et envisage de devenir sage-femme. Si nos enquêteurs ont (là aussi) fait chou blanc quant à son lieu de résidence, nous savons qu'elle aime le sport et passer du temps avec ses proches.

N° 6. Maëlle Nuttin

6. Maëlle Nuttin. Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Maëlle a 23 ans et mesure... en tout cas plus de 1,70 m, taille minimum pour participer à l'élection. En revanche nous savons qu'elle habite Druelle. Elle est diplômée d’un double master en comptabilité et finance, et se décrit comme curieuse, créative, bonne vivante et optimiste, avec un petit côté globe-trotteuse.

N° 7. Ève Belounis

7. Eve Belounis. Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Ève a 19 ans et mesure 1,74 m. Elle est en 2e année de CAP coiffure et habite Rodez. Si elle est sérieuse et appliquée dans ce qu'elle entreprend, elle n'oublie pas de cultiver son "grain de folie", avec un petit penchant pour les grimaces.

N° 8. Laure Teulier

8. Laure Teulier. Facebook - Comité Miss Aveyron - Guillaume Rous

Laure a 21 ans et mesure 1,74 m. Si l'on sait qu'elle habite Cahors (mais ne dédaigne ni Rodez ni... la Corse), nos (pas si) fins limiers n'ont pas découvert si elle est encore étudiante ou a déjà une profession. Seuls indices qu'elle donne, c'est qu'elle est "toujours avec une cuillère dans une main et des baskets dans l’autre".

Pour en savoir un peu plus que nos enquêteurs, rendez-vous donc le samedi 30 mars au Laminoir de Decazeville !