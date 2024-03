Football : Rodez s’impose en résistant à Troyes et s’installe dans le top 5, revivez les temps forts de la rencontre

Samedi 30 mars, les sang et or (5es) ont d’abord déroulé sur la pelouse de Troyes (15e), signant un premier but juste avant la pause puis un deuxième sur l’engagement. Alors que les protégés de Didier Santini menaient de trois buts, les locaux ont réduit par deux fois l’écart au score pour donner encore plus d’intensité à la fin de la rencontre. Grâce à ce succès 2-3, Rodez conserve sa 5e place, rang de barragiste pour la montée en Ligue 1, et Troyes descend à la 16e place.