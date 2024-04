Villefranche-de-Rouergue : une page se tourne à la Maison de la presse avec le départ d'Alain Francès

En 1999, Alain Francès avait racheté le commerce bien connu des Villefranchois. Aujourd’hui, il part à la retraite après avoir assuré la reprise de la Maison de la presse.

C’est le grand départ pour Alain Francès. Connu de tous les Villefranchois, celui qui a été le patron pendant 25 ans de la Maison de la presse, place de la République, à Villefranche-de-Rouergue, passe la main. "J’ai grandi dans ce quartier. J’ai toujours connu ce magasin depuis très jeune", se rappelle-t-il. "Quand j’ai eu l’occasion de racheter l’affaire, en juillet 1999, je n’ai pas hésité."

Du haut de ses 66 ans, Alain Francès peut désormais profiter de sa retraite. "Je pars avec un petit pincement au cœur car cela a été ma seconde maison pendant toutes ces années", témoigne le Villefranchois, avec nostalgie. "Une aventure intense où il fallait tous les jours être sur le pied de guerre."Ancien président des commerçants de Villefranche, le retraité va pouvoir maintenant profiter d’un repos bien mérité.

Du temps pour d'autres projets

Il compte continuer à s’engager dans la vie locale, notamment comme bénévole au sein de l’association "Tout le monde contre le cancer". "J’ai beaucoup de projets sur lesquels je vais pouvoir consacrer plus de temps maintenant", se réjouit-il.L’entreprise a été reprise par Adrien Boutonnet, qui a déjà géré des Maisons de presse et des bureaux de tabac à Paris et à Rodez-Sébazac. L’équipe reste la même pour poursuivre l’aventure de ce commerce incontournable pour les Villefranchois.

Les nouveaux horaires : du lundi au samedi, de 6 heures à 19 h 30 et, le dimanche, de 7 h 30 à 19 h 30.