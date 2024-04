"We serve" : à Espalion, Le Lions club se mobilise en faveur de l’association Passerelle pour l’insertion et l’emploi

L’association caritative multiplie les initiatives pour faire face à ses engagements "we serve" (nous servons).

Depuis plus de vingt ans, l’association Passerelle Nord-Aveyron aujourd’hui présidée par Danièle Schmitt gère à la zone de la Bouysse un atelier chantier d’insertion pour l’emploi et l’accompagnement de personnes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Aujourd’hui, la structure emploie une quinzaine de salariés en contrat de 6 à 18 mois. Son activité : la récupération, la remise en état et la revente de vêtements mais aussi chaussures, jouets, livres… L’objectif étant de permettre à ces personnes de se familiariser avec le monde du travail et de proposer des ventes à bas prix. Le fonctionnement de la structure est assuré par l’activité de la boutique mais surtout par l’apport de divers partenaires.

Son activité porte sur les 42 communes des communautés de communes Aubrac-Carladez-Viadène et Comtal-Lot et Truyère. Des activités qui se veulent comme le souligne Danièle Schmitt vertueuses et en circuit court. Ces valeurs n’ont pas manqué de toucher une autre association qui s’implique pour des causes humanitaires et humanistes : le Lions club Espalion Haut-Rouergue présidé par Anne Dallançon qui vient de succéder au regretté Christian Régis.

Des Lions engagés

Le club mène des opérations récurrentes ou ponctuelles pour faire face à ses engagements : évaluation de la vue des élèves du primaire de toutes les écoles publiques et privées de la Communauté de communes, détection du diabète sur les marchés d’Espalion et de Saint-Côme-d’Olt, collecte de fonds pour financer l’éducation d’un chien guide d’aveugle, vente de bérets au profit des clowns des hôpitaux, participation à la transhumance, vente d’huîtres au profit de l’Adot 12 (Association pour le don d’organes et de tissus humains), financement d’un générateur pour une école en Ukraine, vaccins contre la rougeole en Afrique mais aussi organisation de spectacles et de concerts au profit d’associations locales, etc..

Une pièce avec les comédiens au chariot

La prochaine action prévue sera donc au profit de Passerelle et le Lions club n’a pas fait dans la demi-mesure. Elle aura lieu, dimanche 7 avril à 17 heures, à la salle de la gare à Espalion, avec la représentation de la pièce de théâtre "Une fleur sur des ruines" d’Olivier Jollivet par la troupe ruthénoise Les comédiens au chariot. Une troupe dont la réputation n’est plus à faire. Plus ancienne troupe de théâtre de France puisque créée en 1952. Elle se produit de façon régulière dans toute la région et fait le bonheur de tous ses fidèles spectateurs au fil des années et au fil des spectacles proposés.

Nul doute que, outre leur généreuse participation financière (entrée 10 €) les spectateurs passeront un très agréable moment avec cette pièce cocasse avec des personnages qui se détestent mais doivent apprendre à vivre ensemble et à se regarder au-delà des apparences.