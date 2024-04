Espalion. Dix triplettes pour un titre, à la finale départementale au Gua

Les joueurs du district de pétanque se déplaceront avec des ambitions samedi au Gua où ils viseront le titre départemental.

Sept triplettes masculines disputeront ce samedi 6 et dimanche 7 avril au Gua, la finale départementale triplette. Une représentation de qualité avec des formations qui peuvent jouer les trouble-fêtes et briguer un bon résultat, voire une qualification pour le championnat régional le dimanche 19 mai à Marvejols ou le championnat de France les samedi 22 et dimanche 23 juin à Sin-le-Noble (59). On pense notamment à l’équipes Théry qui compte parmi les favoris de la compétition.

Les qualifiés : Dorian Théry, Samuel Santos, Florent Mallet; Nourrédine Touili, Fabien Tourteau, Jimmy Lague; Robert Costes, Laurent Petit, Nathan Petit (Espalion); Julien Teulier, Jacques Pèbe, Benoît Pullès; Serge Veyre, Romain Terrisse, Ludovic Cusey; Dominique Delpuech, Jean-Luc Leybros, Cédric Colomb (Sainte-Geneviève); Olivier Bras, Philippe Solignac, Jean-Philippe Marcillac (Saint-Geniez-d’Olt).

Trois équipes féminines : 2 de P. Carladez et 1 d’Espalion seront également présentes, avec les mêmes ambitions et autant de chances de réussite : Valérie Pègues, Séverine Besombes, Romane Malgouyres (Espalion), Lucette Domergue, Yolaine Quenet, Coralie Domergue, et Patricia Vacossin, Marie-Josette Bieulaygue, Denise Denoyelle (P. Carladez).

Doublettes mixtes

Les éliminatoires de district ont qualifié 6 équipes, lundi à Bozouls. C’est dans le cadre agréable du jardin public, en plein centre du village, que s’est déroulée sur des terrains sablés, cette compétition marquée par la supériorité des Espalionnais qui ont qualifié 5 équipes pour la finale départementale des samedi 20 et dimanche 21 avril à Montbazens, la dernière place revenant à Sainte-Geneviève.

Les qualifiés : Christelle Barbance, Romain Terrisse (Sainte-Geneviève), Romane Malgouyres, Dorian Théry; Valérie Pègues, Robert Costes; Angélique Bonnefoy, Nourrédine Touili; Karine Malgouyres, Julien Archimbeaud; Lucette Combes, Jean-Marc Ginestet (Espalion).

Doublette Jeu Provençal

Le week-end dernier, l’équipe Yannick Hilaire, Marc Verdier a participé au championnat départemental de Jeu Provençal à Sallles-Courbatiès. Sortis de poule, ils ont battu Kévin Raynal (Flavin) avant de s’incliner en huitième de finale contre Jérémy Peyrot (Capdenac).