Les podcasts séduisent de plus en plus les femmes

(ETX Daily Up) - Les femmes se mettent de plus en plus à écouter des podcasts. Selon le dernier rapport d'Edison Research, 45% des Américaines ont écouté des podcasts dans le mois. Et si les hommes sont toujours les premiers auditeurs, les femmes réduisent l'écart en affichant une croissance plus importante.

Les podcasts intéressent de plus en plus les femmes. L'étude "Infinite Dial 2024" d'Edison Research révèle que la consommation de podcasts par les femmes a atteint de nouveaux sommets, avec des chiffres en hausse qui témoignent de cette tendance croissante.

En 2024, 45% d'entre elles ont écouté un podcast au cours du mois écoulé, contre 39% en 2023, soit une augmentation de 15% en un an. Les hommes sont quant à eux toujours devant, avec une portée mensuelle à 48%. Néanmoins, ces derniers affichent une croissance moins impressionnante puisque 46% d'entre eux écoutaient déjà des podcasts tous les mois en 2023.

Le public féminin est également davantage avide de podcasts durant la semaine. 32% des femmes américaines âgées de 12 ans et plus ont écouté un podcast au cours de la semaine écoulée en 2024, contre 27% en 2023, soit une croissance de 19%.

"Le ratio des auditeurs mensuels qui écoutent également chaque semaine est une excellente mesure de l'accoutumance aux podcasts. À l'heure actuelle, 71% de l'audience mensuelle des podcasts féminins les écoutent également chaque semaine. Il s'agit de la plus forte accoutumance féminine aux podcasts de ces dix dernières années", souligne le rapport.

Les femmes écoutent par ailleurs davantage de programmes que les hommes. Ces derniers écoutent 7,2 podcasts par semaine, contre 9,5 podcasts pour les femmes. En moyenne, les auditeurs suivent 8,3 podcasts chaque semaine.

En moyenne, 47% des Américains ont écouté un podcast au cours du mois dernier. Un pourcentage lui aussi en hausse par rapport à l'an dernier (42%). Les écoutes hebdomadaires sont également en croissance d'une année sur l'autre. En 2024, 34% des sondés ont écouté un podcast au cours de la dernière semaine contre 31% en 2023.

De manière générale, le monde du podcast séduit de plus en plus les Américains. D'après le rapport d'Edison Research, 67% des Américains, soit 192 millions de personnes, ont déjà écouté un podcast contre 64% en 2023. Si la croissance reste faible, l'intérêt pour l'audio persiste.