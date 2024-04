Villecomtal. Œufs de Pâques et travaux à Ségonzac

Le 30 mars, 2 groupes (matin et après-midi) d’enfants étaient heureux et même plus qu’heureux d’être venus près de l’église de Ségonzac où des membres de l’Association Avenir du Patrimoine Villecomtalais les avaient invités pour une chasse aux œufs de Pâques. Ce fut pour eux une joie que l’on peut qualifier de folle tant les recherches et les découvertes comblèrent leurs attentes de gâteries. En même temps un groupe de "grands" armés de truelles, marteaux, béton, pierres… poursuivaient la réfection du haut du mur du cimetière particulièrement dégradé. La famille géorgienne accueillie à Villecomtal était présente, la maman Ana et leurs 2 enfants, Sofya, pleine de vie, Eva sur la poussette et le papa Abeli au boulot sur le chantier. D’autres travaux restent à organiser, par exemple, le toit de l’église, couverture et gouttières, le renforcement du mur du clocher… Ceux qui peuvent s’associer à l’équipe seront les bienvenus.