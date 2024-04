Montrozier. Gag à Gages prépare son spectacle

C’est le samedi 8 juin que les comédiens et comédiennes, jeunes et adultes de l’association théâtrale "Gag à Gages" donneront leur spectacle de fin de saison. Depuis fin septembre, les quatre groupes de jeunes (soit dix-sept comédiens) et les huit adultes se retrouvent chaque mercredi pour les uns et chaque vendredi pour les autres afin de répéter les pièces toutes écrites par Dédé leur président, pièces qu’ils interpréteront devant un public qu’ils espèrent nombreux comme à l’accoutumée. Les jeunes de la troupe sont particulièrement gâtés et bien récompensés de leurs louables efforts. En effet, si avant Noël ils se régalent de la traditionnelle bûche, en tout début d’année ils dégustent aussi la galette des Rois en compagnie de leurs parents, frères et sœurs invités pour l’occasion. Et à Pâques, ils se voient encore offrir les non moins traditionnels œufs en chocolat. Mais le plus beau cadeau qui leur est offert consiste sans aucun doute en la sortie estivale au Jardin des Bêtes à Gages où ils passent une journée inoubliable. Tous donnent rendez-vous aux spectateurs le samedi 8 juin à 20 h 15 à la salle d’animation de Gages pour le grand spectacle de fin de saison.