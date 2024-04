Bozouls. Salon touristique : une 1re édition réussie

Jeudi dernier à la salle Cardabelle de Bozouls avait lieu la première édition du salon touristique de l’office de tourisme de la communauté Comtal-Lot Truyère. Une quarantaine de partenaires étaient conviés : les propriétaires de gîtes ruraux, les responsables des bureaux d’information, les producteurs régionaux et diverses associations.

L’office de tourisme appelé "Terre d’Aveyron" est placé sous la gestion de la communauté de communes et la responsabilité du président de l’OT Eric Picard, maire d’Espalion ; la structure regroupe 6 bureaux d’informations : 3 sont ouverts à l’année sur une zone de compétence de 21 communes ; une équipe de 12 permanents à l’année et 6 saisonniers en période estivale. Le tout pour une stratégie visant à accroitre et diversifier la fréquentation touristique avec un plan d’action qui consiste à développer le territoire et renforcer sa visibilité numérique ; renforcer le lien avec les prestataires locaux pour un meilleur accompagnement vers la qualité de l’offre ; soutenir l’offre touristique et placer l’humain au cœur de l’expérience vécue par le visiteur.

On dénombre 604 prestations, 442 hébergements pour 6200 lits marchands, 54 restaurants, 19 sites de visites, 20 activités de loisirs et 37 producteurs.

Ce territoire Terre d’Aveyron possède 3 entités paysagères : le Causse comtal, la vallée du Lot et les gorges de la Truyère ; deux villages classés Plus beaux village de France (Estaing et St-Côme-d’Olt) ; 700 km de sentiers plus 50 circuits balisés, 4 espaces naturels sensibles : canyon de Bozouls, piton de Rodelle, Devèze grande, et réserve de chasse du Causse comtal, une ancienne voie ferrée aménagée en sentier accessible VTT-VAE, 2 AOP AOC vins d’Estaing et Entraygues.

Pour les animations, une convention a été signée avec EDF Hydro Lot Truyère afin de proposer de Pâques à Toussaint, des visites du barrage de Couesques, une autre convention pour des visites commentés de Terra Memoria à Bozouls.

Le projet de toute l’équipe est le nouveau site internet imaginé comme un site de destination et une véritable vitrine du territoire pour inviter le touriste à concrétiser son séjour.

Ce lancement de la saison touristique a été l’occasion de mettre en lumière les partenaires, l’artisanat, les producteurs locaux leur savoir-faire. et de présenter l’ensemble de l’équipe Terre d’Aveyron.

L’agence départementale d’attractivité et du tourisme avait son stand afin de donner les renseignements pour renforcer la destination Aveyron et facilité de vie pour s’installer dans le département.

Contact : office de tourisme, Terre d’Aveyron 05 81 63 09 56

ou 06 80 81 47 09.