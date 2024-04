"Doll makeup", le make-up à adopter pour le printemps

(ETX Daily Up) - Après le succès du "berry makeup" et du "chrome makeup", voici le "doll makeup" qui gagne en popularité parmi les adeptes du maquillage. Cette technique suscite de plus en plus d'engouement sur les réseaux sociaux, depuis que la chanteuse et actrice Sabrina Carpenter l'a adopté, devenant ainsi le modèle à suivre pour reproduire cette mise en beauté.

L'été dernier, Hailey Bieber, mannequin et entrepreneuse américaine aussi connue pour être la femme de Justin Bieber, a fait sensation en popularisant le "strawberry makeup". Un makeup au blush très prononcé, aux lèvres glossy, des sourcils sculptés et surtout des tâches de rousseur bien visibles sur le nez. Mais une nouvelle tendance beauté vient prendre le relais sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Son nom : le "doll makeup".

Le "doll makeup" consiste à reproduire l'apparence d'un visage de poupée grâce au maquillage. Avec l'arrivée du printemps, le but de cette tendance est de réduire au maximum l'utilisation de produits cosmétiques, voire de les éliminer presque totalement de sa routine beauté. Le tout dans l'optique d’avoir la peau la plus "glowy" au naturel. Frais, naturel et facile à réaliser, ce style de maquillage est parfait pour le retour des beaux jours.

Pourquoi le "doll makeup" est si tendance ?

Si différentes tendances telles que le "berry makeup", le "chrome makeup" ou encore le "pumpkin spice latte" ont déjà vu le jour, c'est au tour du "doll makeup", déjà repéré depuis longtemps sur Pinterest, de faire une apparition en force sur TikTok ces dernières semaines.

De nombreuses jeunes femmes le reproduisent en s'inspirant de l'ancienne actrice Disney et chanteuse, Sabrina Carpenter. Ses maquillages coquets et girly aux tons rosés ont captivé l’attention des internautes et les ont charmés, devenant ainsi la tendance incontournable du moment. Les adeptes du "makeup" proposent désormais des tutoriels pour reproduire le "doll makeup", ce qui contribue à alimenter l'engouement autour de cette esthétique placée sous le signe du naturel.





Comment peut-on le réaliser?

La popularité du "doll makeup" sur les réseaux sociaux s'explique par la petite quantité de produits nécessaire pour le réaliser. Bien que le blush soit l'élément phare de cette routine beauté, étant donné qu'il confère cet aspect de poupée, l'highlighter et le crayon blanc, appliqué sous les yeux, sont également essentiels.

Contrairement à d'autres techniques de maquillage davantage axées sur le contouring, l'objectif ici n'est pas de définir les angles du visage, mais plutôt de créer l'illusion d'un visage arrondi. En revanche, en ce qui concerne le teint, il est préférable d’opter pour un fond de teint assez léger pour avoir un côté "glowy".

Les lèvres constituent la dernière étape du fameux "doll makeup". Optez pour un crayon à lèvre dans les tons rosés pour tracer le contour de votre bouche. N'oubliez pas de mettre du gloss en guise de touche finale, afin de donner un effet repulpant à vos lèvres sans avoir recours à des injections.





Le "doll makeup" incarne parfaitement l'esprit du printemps grâce à sa simplicité, sa fraîcheur et son côté ludique. En adoptant cette tendance, on peut facilement mettre en valeur notre beauté naturelle tout en ajoutant une touche de féminité et d'innocence à notre look. C'est une façon de célébrer la saison des fleurs en embrassant une esthétique délicate et envoûtante. Alors, pourquoi ne pas se laisser influencer par les tendances avec le "doll makeup"?