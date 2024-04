Montrozier. Le tennis s’invite à l’école de Gages

L’association "Entente causse comtal tennis club" présidée par David Marragou propose pour la deuxième année des initiations au tennis. C’est en accord avec Mme Viguier, directrice de l’école primaire de l’école de Gages, que le projet de sport s’est mis en place. Sur trois vendredis en suivant, une cinquantaine d’enfants répartis en trois groupes, vont découvrir ou redécouvrir ce sport complet.

Comme le souligne M. Marragou, le but étant d’apprendre pour éduquer et les sensibiliser à ce sport. Gabriel DeJeps en structure à Lioujas et dans le cadre de sa formation pour le diplôme de prof de tennis se met à la disposition des élèves afin de proposer des domaines pédagogiques très appréciés. Des stages sont proposés pendant les vacances scolaires tous les jours à Lioujas.