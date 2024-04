Disparition inquiétante : une adolescente de 15 ans introuvable depuis cette nuit dans le Vaucluse, un appel à témoins lancé

Cerise, une adolescente de 15 ans, a disparu dans la nuit de vendredi à samedi.

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie samedi 13 avril 2024 pour retrouver Cerise, une adolescente de 15 ans qui se serait volatilisée cette nuit à Morières-lès-Avignon (Vaucluse), près d’Avignon.

Qui contacter pour aider la gendarmerie ?

La jeune fille est de corpulence mince, elle a les yeux marron et de longs cheveux châtains. Elle était vêtue d’un haut noir et blanc rayé la nuit de sa disparition, ainsi que d’un pantalon noir et de baskets blanches.

Toute personne susceptible de posséder des informations sur Cerise est invitée à contacter la gendarmerie au 04 90 22 52 66 ou en composant le 17.