Bozouls. Le conseil municipal des enfants ambassadeur de la sécurité incendie

Jeudi dernier, le conseil municipal des enfants s’est retrouvé sur le marché de la cité pour animer un stand de prévention concernant la sécurité incendie.

Un événement qui s’est déroulé en en présence de David Chassang, capitaine et chef de centre de la caserne de Bozouls, de Jérémy Bony, représentant du partenaire Groupama, du colonel David Mercier, directeur départemental adjoint du Sdis Aveyron, et de Jean-Luc Calmelly, maire de Bozouls qui soutiennent l’action des enfants.

Lors de séances précédentes le conseil a eu l’occasion de visiter le Sdis (service départemental d’incendie et de secours) de Rodez, la caserne à Bozouls, qui a fait prendre connaissance du fait que les pompiers sont beaucoup trop sollicités. Les jeunes conseillers veulent aider les pompiers de la commune à avoir moins de travail en mettant l’accent sur la sécurité incendie, qui est le thème sur lequel ils ont choisi de travailler durant ce mandat.

D’un commun accord avec David Chassang et avec la collaboration des sapeurs-pompiers, les enfants ont donc décidé de travailler sur l’élaboration d’une communication à faire auprès des Bozoulais (via affichage et autres) sur la nécessité d’être équipé de détecteurs d’incendie mais également sur l’importance de l’entretien de ces derniers.

Lors de la séance du 13 janvier, ils avaient créé deux affiches qui ont été distribuées sur le marché. Très engagés, ils n’ont pas hésité d’aller au-devant des Bozoulais en leur demandant s’ils étaient équipés de détecteurs, s’ils les vérifiaient régulièrement. Les réponses n’étant pas toujours positives, ils ont donc distribué environ 30 détecteurs financés par Groupama. Remerciements à Jérémy Bony pour sa présence sur le stand et pour le financement de ces équipements, ainsi qu’à David Chassang qui accompagne le conseil durant trois séances, également au colonel David Mercier d’être venu sur place, ce jeudi pour apprécier et soutenir la démarche. Les habitants ont beaucoup apprécié ce travail, notamment sur l’élaboration des deux affiches mais aussi sur les explications que les enfants ont su donner lors de cette matinée.

"Vous êtes les ambassadeurs de la sécurité incendie, en tant que jeunes élus, continuez à parler autour de vous des différentes actions", a indiqué Sabine Klein Tourrette, adjointe à la mairie.

La prochaine rencontre est fixée samedi 4 mai.