La basketteuse Leïla Lacan à la Draft : "Ce que fait Leïla, c’est exceptionnel !", s'enthousiasme le sélectionneur de l'équipe de France Jean-Aimé Toupane

Présentée comme étant en avance par rapport aux filles de son âge, Leïla Lacan peut se targuer d’avoir déjà participé à une grande compétition internationale avec l’équipe de France, à 19 ans. Sa probable sélection à la Draft WNBA n’est donc pas vraiment une surprise pour Jean-Aimé Toupane, sélectionneur des Bleues.

"Je ne l’ai pas prise parce qu’elle était jeune, mais parce qu’elle était compétente et qu’elle avait les qualités pour être dans l’équipe." Jean-Aimé Toupane fait partie de ceux qui ont rapidement fait confiance à Leïla Lacan dans sa carrière, décelant très tôt ses aptitudes au-dessus de la moyenne et sa capacité à aider l’équipe de France. En novembre 2022, alors qu’elle n’avait que 18 ans, il la convoquait en tant que partenaire d’entraînement. Sept mois plus tard, plus question d’utiliser la Ruthénoise de cette manière : elle intègre le groupe pour l’Euro et remportera par la suite la médaille de bronze !

"Elle pensait que c’était programmé pour plus tard"

Le sélectionneur tricolore se souvient encore de la réaction de sa jeune protégée lorsqu’elle a appris sa convocation avec les A : "Au départ, elle pensait que c’était programmé pour plus tard. Elle était la première surprise, elle ne s’y attendait pas du tout." Il faut dire que pas grand monde ne s’y attendait, car malgré la non-sélection de la meneuse titulaire Marine Johannès, à cause de son absence en début de prépa liée à ses obligations en WNBA, Leïla Lacan n’avait qu’une année en pro dans les jambes. "Pour aller au plus haut niveau, ce n’est pas une question d’âge. Mbappé a commencé à jouer à17 ans. Quand on la voit sur le terrain, on ne dirait pas qu’elle est si jeune, estime Jean-Aimé Toupane. En équipe nationale, on veut simplement voir des filles comprendre ce qu’on leur demande. Et Leïla comprend très vite ce qu’on lui demande !"

"Le contexte à Angers a accéléré sa progression"

Toupane n’est pas le seul à avoir eu "le nez fin" vis-à-vis de l’Aveyronnais. C’est aussi, et avant tout, le cas d’Aurélie Bonnan, son entraîneure du côté d’Angers. "Elle lui a fait confiance, l’a accompagnée et a fait un travail extraordinaire avec elle. Aurélie a participé à l’émergence de Leïla à ce niveau-là. Si elle a pu venir en équipe nationale, c’est grâce à un contexte vraiment favorable à Angers, où la coach lui a donné des responsabilités. C’est quelque chose qui a accéléré sa progression. Il y a très peu d’entraîneurs qui prendraient une fille comme ça, aussi jeune, pour la mettre sur le terrain avec des responsabilités", salue Jean-Aimé Toupane.

"Elle a les qualités d’une très, très grande joueuse"

Depuis son arrivée dans le monde professionnel en 2022, Leïla Lacan ne cesse de progresser. Que ce soit sur le plan statistique ou plus largement dans son jeu. Chose qui n’a pas échappé à son sélectionneur en équipe de France : "Malgré sa grande taille pour ce poste d’arrière (1,80 m), elle a de la vitesse. Elle a développé son tir et sa technique individuelle, même si ce n’est pas fini. Et elle est capable de défendre. C’est une fille qui a un talent énorme et qui est stable émotionnellement. Dans les moments difficiles, elle arrive à ne pas baisser la tête, à ne pas être en panique. Je pense qu’elle a encore progressé là-dessus. Leïla a les qualités d’une très, très grande joueuse." Et une certaine polyvalence, qui fait également sa force. Un point sur lequel Jean-Aimé Toupane, qui a découvert son potentiel lorsqu’elle avait 15 ans à l’Insep, a particulièrement insisté : "Je l’ai beaucoup incité à jouer poste 1, parce que quand on est une très bonne poste 1, on peut jouer 2. Par contre, quand on fait 2 longtemps, c’est toujours compliqué de passer 1. Maintenant, elle fait les deux et tant mieux."

"La Draft, c’est la suite logique des choses"

Le développement à vitesse grand V de ses qualités permet donc à Leïla Lacan de pouvoir fortement espérer une sélection à la Draft WNBA cette nuit " C’est la suite logique des choses", assure le boss de l’équipe de France féminine. Il poursuit : "Si elle est draftée, ce n’est pas quelque chose qui surprendrait, même si avec la Draft, il y a du business derrière, donc on n’est jamais sûr de rien. Malgré son jeune âge, elle montre qu’elle fait partie des filles qui méritent d’être draftée ce soir. Ce que fait Leïla cette année, c’est exceptionnel !"

"Elle postule pour les Jeux"

Au point de faire partie du groupe France pour les Jeux olympiques de Paris cet été ? " Elle postule pour être dans l’équipe pour cet événement exceptionnel qui nous attend ", lâche sans trop se mouiller le sélectionneur.

Selon lui, sa blessure au genou survenue en fin d’année dernière ne l’a, en tout cas, pas freinée outre mesure dans sa course aux J0 : " Elle l’a bien gérée et a compris ce qui était prioritaire à ce moment-là. C’était important de se dire : plutôt que de ne pas jouer à 100 %, il vaut mieux que je me soigne. Quand l’outil de travail, qui est le corps, est en pleine possession de ses moyens, le reste devient facile. Je trouve que c’était le bon process. Et ses matches depuis son retour de blessure sont très, très bons. "