Naucelle. Un mouvement vers l’art contemporain et une année record pour le Can

Le Can (Collectif des Artistes Naucellois) s’est créé en 2011, et a lancé le 1er "Nadal’art" en 2012. Depuis, de nombreux évènements culturels sont à mettre à l’actif de ce collectif hétéroclite d’artistes, des peintres, plasticiens, musiciens, écrivains s’y côtoient pour faire rayonner la culture dans les vitrines, à la "Quincaillerie", où dans la rue du Four.

Depuis quelques années Joe Daunis, préside cette association, lors de l’assemblée générale du 13 avril, elle annonçait qu’elle ne briguerait pas un nouveau mandat. L’année 2023 a été riche, avec une fréquentation record, avec 1 094 visiteurs. Quelques "pointures" ont fait l’honneur de la galerie avec "Posturas" de Joan Coderc et Gérard Marty en juin (300 visiteurs), Bernard Cauhapé et sa fille Mélie en septembre (250 visiteurs)…

Les projets seront nombreux en 2024, des expositions en mai et juin (Roger Harvey et Nicole Pfund). La participation les 8 et 9 juin à l’Art et le Cochon avec l’Elan Naucellois, puis place à la fournée d’été. Le Can accueille des artistes à la renommée internationale. Fred Fau, va expédier une dizaine de ces tableaux aux USA, Corinne Boteleux a exposé ses toiles en Chine, Corée, USA, Taïwan, Allemagne…

Pour la présidence du Can, Sergi Labatut, plasticien et écrivain, prendra la suite avec Corine au secrétariat et Linda toujours aux finances épaulés de Léo Savy, Roger, Corinne Alfaro…