Saint-Saturnin-de-Lenne. Deux tables d’interprétation ont été inaugurées à la Roque-Valzergues

Samedi 13 avril, à 11 h, à La Roque Valzergues deux tables d’interprétation ont été inaugurées en présence de M. Bioulac, maire, du conseil municipal et des habitants de la commune. Ces tables ont été réalisées par le Parc naturel régional des Grands Causses en collaboration avec la mairie de Saint-Saturnin-de-Lenne et le Carlaroc. La première, placée sur le terrain de pétanque près de l’église, est tournée vers Saint-Saturnin et la vallée de la Serre.

La deuxième, installée sur la plateforme, juste en contrebas de la vierge, est orientée vers l’Aubrac. Cette inauguration a permis de mettre en valeur ce magnifique site de La Roque. Ensuite, tous les participants se sont regroupés autour d’un moment convivial (apéritif et aligot/saucisses). Ce fut une belle journée, comme on les aime, presque en famille. Un sincère merci est adressé à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement mémorable.