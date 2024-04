Football : touchés face à Auxerre, Akim Abdallah et Waniss Taïbi disponibles pour Rodez – Paris FC ?

Rodez (5e) reçoit le Paris FC (4e), mardi 23 avril, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 2.

L’énorme victoire ruthénoise face à l’AJ Auxerre (2-0), samedi, a forcément laissé des traces sur les organismes, tant l’intensité mise par les hommes de Didier Santini a été importante. Akim Abdallah et Waniss Taïbi, tous deux remplacés en cours de deuxième mi-temps, ont semblé être les plus touchés, le premier ayant été aperçu après le match avec une poche de glace sur le mollet et le second boitillant. "Ce n’est pas grave, ils devraient être disponibles" pour la réception du Paris FC, mardi 23 avril à 20 h 45, selon le club.

Pas de retour de blessure

Le Raf précise aussi qu’il n’a pas relevé "d’autres blessés" à l’occasion de l’entraînement de dimanche matin (ou plutôt du décrassage un peu plus poussé que d’habitude au vu de l’enchaînement rapide), si ce n’est évidemment ceux déjà connus. Lionel Mpasi, Sébastien Cibois, Eric Vandenabeele, Joris Chougrani et Lucas Buades n’effectueront d’ailleurs pas leur retour pour ce match ô combien déterminant dans la course aux play-offs d’accession à la Ligue 1, qui oppose le 4e au 5e.