Paris : on peut désormais utiliser ses titres de transport sur les montres Samsung Galaxy Watch

L’application d’Île-de-France mobilités est désormais compatible avec les montres connectées du fabricant coréen.

IDFM et Samsung ont étendu l’utilisation des montres Galaxy Watch afin de valider les titres de transport en Île-de-France. Cette application, disponible sur le PlayStore Android, a pour objectif de simplifier les déplacements des Franciliens en leur permettant d’acheter et de valider leurs titres instantanément. Après installation et configuration, les utilisateurs peuvent accéder aux titres de leur smartphone et les transférer sur leur montre connectée.

Simplifier les déplacements

La montre Galaxy Watch est efficace : après l’achat du titre sur l’application, il suffit de placer la montre sur le valideur pour accéder aux transports en commun. Cependant, certains utilisateurs ont remarqué des ajustements nécessaires pour valider en fonction de la position des valideurs.

Cette nouvelle fonctionnalité, malgré quelques limitations actuelles, comme l’impossibilité de transférer des titres déjà achetés du smartphone à la montre, a reçu un accueil positif lors des tests. IDFM continue d’investir dans la dématérialisation des titres de transport afin de faciliter les déplacements. L’objectif suivant est d’étendre ce service aux utilisateurs d’iPhone prévu pour le mois de mai.