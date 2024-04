Les managers craignent que leur salaire baisse avec l’arrivée de l’IA en entreprise

(ETX Daily Up) - L’intelligence artificielle s’installe doucement mais sûrement dans le quotidien des salariés. Mais certains redoutent le déploiement de cette technologie en entreprise. Les managers craignent notamment que cela les pénalise sur le plan financier, selon une enquête américaine.

48% des managers interrogés dans le cadre d’un sondage de la société Beautiful.ai pensent que les outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT constituent une menace pour leur salaire. Ils sont 64% à dire que ces logiciels sont meilleurs qu’eux dans bien des domaines, ce qui pourrait pousser leur hiérarchie à repenser leur fiche de poste. Et donc à revoir leur rémunération à la baisse.

Toutefois les managers ne seraient pas les seuls touchés par ce phénomène. Les collaborateurs qu’ils encadrent craignent de perdre de la valeur sur le marché de l’emploi avec l’arrivée de l’IA générative en entreprise. À les croire, cela pourrait même les mettre au chômage.

Un scénario catastrophe qui n’offusquent pas certains membres du management. 41% des managers sondés espèrent que le déploiement de l’intelligence artificielle générative en entreprise leur permettra de réduire les effectifs en 2024. Une proportion similaire d’encadrants estime que ces départs ne porteraient pas préjudice au reste de leurs équipes. Mais c’est sous-estimé l’impact psychologique des restructurations d’entreprise.

Ces chiffres montrent à quel point l’intelligence artificielle est crainte - et surtout mal comprise - dans le milieu professionnel. Cette technologie a pour but d’amplifier le potentiel humain, et non de le brider. Les outils d’IA générative excellent souvent dans une tâche bien précise. Ainsi, ChatGPT n’a pas son pareil pour rédiger un texte ou pour résumer un document faisant plusieurs dizaines de pages. Mais il ne sait pas tout faire pour autant. Or, les salariés doivent souvent réaliser des dizaines, voire des centaines, de tâches différentes dans le cadre de leur emploi. Ils ne pourraient donc être remplacés si facilement que cela par une intelligence artificielle.

Tout porte à croire que la polyvalence sera notre meilleur atout face aux machines, tout comme les soft skills. Les outils d’IA sont médiocres pour évaluer l’humeur des gens ou pour faire preuve d’empathie, de créativité et d’intelligence sociale. Il apparaît donc primordial pour les actifs de développer ces compétences proprement humaines, "non automatisables". Et ce, qu’ils exercent la fonction de manager ou non.

*Cette enquête a été menée entre le 14 et le 16 février par la plateforme Pollfish, pour le compte de la société d’intelligence artificielle Beautiful.ai, auprès de 3000 Américains exerçant un poste de manager.