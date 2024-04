Avant-garde, accessibilité et audace : l'agence de communication de Centre Presse Aveyron change de nom et devient "evelyne"

L'agence de communication de Midi Libre change de nom et devient "evelyne". Son directeur général en explique les raisons, soulignant ses principes : avant-garde, accessibilité, audace.

L’agence de communication du Groupe La Dépêche du Midi, auquel appartient Centre Presse Aveyron, change de nom et devient "evelyne". Pour quelles raisons ?

Après sept ans d’existence de L’Agence, le temps était venu d’apporter un nouveau souffle à notre filiale de communication. L’Agence prend désormais pour nom "evelyne", en référence à Evelyne-Jean Baylet, figure emblématique du Groupe La Dépêche du Midi.

Votre grand-mère Evelyne-Jean Baylet a présidé aux destinées de La Dépêche du Midi pendant trente-sept ans…

Alors que rien ne l’y prédestinait, elle l’a fait avec courage et pugnacité ! En tant que chef d’entreprise, elle a su créer les conditions, notamment en consolidant nos activités, pour que notre groupe reste indépendant.

Elle a pris sa part dans la fantastique révolution qui, en moins d’un demi-siècle, a bouleversé le monde de la presse. Son parcours hors du commun et très en avance sur son temps a naturellement inspiré notre nouvelle identité et les valeurs que nous défendons depuis toujours au sein de nos équipes : avant-garde, accessibilité, audace.

L’avant-garde, c’est avoir un temps d’avance. Vous l’avez incarné en créant un modèle unique d’agence-régie.

Absolument. Notre modèle, c’est l’agence à 360. C’est une singularité dans notre filière que nous assumons pleinement et qui répondait lorsque nous l’avons initié à une forte attente du marché.

Dans un secteur de la communication souvent en silos, nous avons osé un modèle hybride d’agence construit sur une régie, qui nous permet de répondre à nos clients de façon très complète. En cela, nous sommes pionniers, et cela fait notre force et notre originalité, reconnues par nos 1 400 clients à qui nous proposons un accompagnement sur-mesure, synergie entre commerce et conseil en communication.

C’est un modèle incarné aujourd’hui par plus de 210 collaborateurs qui maillent notre territoire.

Oui, et c’est à la fois une grande fierté et l’illustration de l’ADN de notre groupe sur le terrain, la proximité, le soutien aux initiatives. Notre agence de communication peut s’appuyer sur un groupe de médias solide, implanté sur l’ensemble des treize départements de la région Occitanie et composé d’équipes attentives en capacité d’apporter aux clients une réponse adaptée. C’est une grande chance.

"L'agence régie par les idées", c’est la promesse de l’agence evelyne. Qu’entendez-vous par là ?

Notre agence met de l’idée et de la créativité dans tout ce qu’elle fait pour accompagner ses annonceurs à la conquête de leurs publics.

Elle le fait en s’appuyant sur l’expertise de nos collaborateurs en s’inspirant de notre histoire, qui nous distingue des autres acteurs du marché. Les nombreux témoignages de nos clients, qui saluent notre savoir-faire et notre efficacité, consolident notre dynamique. Nous les remercions et avons hâte de leur faire découvrir l’univers d’evelyne.