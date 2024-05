Le "bulking": cette pratique pour gagner du muscle n'est pas sans danger

(ETX Daily Up) - Connaissez vous le "bulking" ? Cette pratique consiste à prendre de la masse musculaire en adoptant un régime alimentaire hypercalorique et protéiné combiné à des entrainements physiques intenses. Très populaire sur TikTok, particulièrement auprès des jeunes, le bulking n'est cependant pas sans méfaits pour la santé.

Sur TikTok, il suffit de taper "bulking" dans la barre de recherche pour tomber sur une pléthore de vidéos sur le sujet. Les contenus publiés sont généralement des transformations physiques, allant d'un corps mince à une silhouette plus musclée et tonifiée.

Une tendance depuis le Covid

Pour la petite histoire, le bulking est une pratique adoptée depuis longue date par les personnes pratiquant du bodybuilding et de l'haltérophilie, qui sont généralement supervisées médicalement. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se lancent dans cette pratique sans accompagnement. Le Dr Faïza Bossy, médecin nutritionniste basée à Paris, contactée par ETX Majelan, constate cette tendance depuis la pandémie. "On a constaté un regain d'intérêt pour le sculptage du corps chez les jeunes, pour pallier le manque de sortie. Néanmoins, c’est un processus qui n’est pas sans danger pour la santé", assure-t-elle.

Le but du bulking est de gagner en muscle, notamment en modifiant son régime alimentaire et en l’axant sur des aliments hyper protéinés. A condition de ne pas dépasser la quantité recommandée. "La consommation moyenne doit être de 0,8 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Au-delà de 1 ou 2 grammes, les reins, qui sont chargés d’éliminer les protéines, se retrouvent à travailler beaucoup plus. Ce qui, dans certains cas, peut entraîner des calculs rénaux", assure le Dr Faïza Bossy. Le bulking peut également entraîner dans un premier temps des ballonnements, des gaz, de la constipation ou des maux de tête, selon le médecin. Chez les femmes, on peut notamment observer de l'aménorrhée (absence de règles). Sans parler des blessures occasionnées par le port de charges lourdes comme les "lésions musculaires ou tendineuses, et dans certains cas la lombalgie".

Différents types de bulking

Le Dr Bossy précise également qu’il existe différents types de bulking : "Le clean bulking consiste à faire un surplus calorique de protéines mais de manière saine et contrôlée. On surveille le type d’aliment ingéré, et la quantité de protéines par jour".

Mais il y également d’autres types plus extrêmes, qui conduisent généralement à une prise de poids, et non plus de masse musculaire, comme le "dirty bulking". Cette pratique est généralement portée par des hommes, souvent jeunes. "Celui-ci se résume à absorber des aliments riches en protéines, le plus souvent mauvais pour la santé, en quantité astronomique. Cela se transforme généralement en prise de poids et non plus en prise de masse", explique l’experte. Sur TikTok, des milliers de vidéos prônent le dirty bulking et attirent des millions de vues. Le compte de vinceazziz y est, par exemple, spécialement dédié, cumulant plus de 300.000 abonnés sur sa page. Sans surprise, ce type de bulking s’avère le plus dangereux puisqu’il peut entraîner "l’apparition d’hyperglycémie, voire d’une augmentation de la pression artérielle", souligne le Docteur Bossy.

Se muscler progressivement

Mais alors comment prendre du muscle sans altérer sa santé physique ? Le Dr Bossy conseille une alimentation riche et variée, dont des vitamines et des minéraux en grande quantité. Il faut aussi veiller à ne pas dépasser le seuil de protéines journalier afin d'éviter les effets secondaires.

Juliana Massamba, diététicienne nutritionniste et coach sportive basée à Paris, contactée par ETX Majelan précise à ce sujet : "On peut avoir recours à des suppléments comme les poudres protéinées, à condition qu’elles ne remplacent pas votre alimentation. Un shaker protéiné par jour suffit largement avec un bon apport alimentaire dans la majorité des cas". Les séances de musculation doivent également être suivies par un coach sportif pour éviter toutes blessures. Si vous ne pouvez pas vous faire suivre par un professionnel, Juliana Massamba conseille d’adopter la charge progressive - qui consiste à augmenter périodiquement l’intensité des séances. "Vous allez augmenter l’intensité de vos entraînements avec le temps, c'est-à-dire les charges soulevées, les répétitions ou la fréquence des entraînements. Il est recommandé de ne pas dépasser 10% d’augmentation d’une semaine à l’autre afin d’éviter les blessures, mais surtout pour laisser aux muscles le temps de s’adapter et éviter le plateau". Elle poursuit : "En commençant, pendant un mois vous porterez des poids de 10 kilos, et le mois suivant vous les augmenterez de 3 à 4 kilos". Selon l’experte, ce processus permettra au muscle d’être constamment challengé, et ainsi, de gagner en masse.