Le muguet du 1er mai, une tradition passée ?

(ETX Daily Up) - Tradition ancrée depuis le XVIe siècle, lorsque Charles IX décide que chaque 1er mai les dames de la Cour en recevraient un brin, le muguet n'est plus si courant dans les habitudes. Les Français en achètent de moins en moins, dans un contexte où le dérèglement climatique déboussole déjà la floraison des clochettes.

Symbole du retour des beaux jours printaniers (en théorie) mais surtout évoquant le bonheur, le muguet - qui doit être composé de trois brins et portant treize clochettes si l'on suit la tradition, est une rengaine calendaire revenant chaque 1er mai. Si certaines coutumes ont la vie dure, comme celle de la galette des rois en début d'année dont le succès ne faillit pas, celle du muguet que l'on (s')offre le jour de la Fête du Travail est en perte de vitesse.

D'après les données publiques révélées par Kantar pour FranceAgrimer et Valhor, les Français ont dépensé en 2023 19,6 millions d'euros pour obtenir la fameuse plante originaire du Japon. C'est beaucoup, et pourtant ce budget est bien en deçà du budget consacré un an plus tôt. En 2022, les consommateurs en avaient acheté pour près de 25 millions d'euros (24,9 millions). L'inflation est passée par là. En moyenne, les brins de muguet coûtaient 7,80 euros en 2023 contre 7,20 euros un an plus tôt.

Si traditionnelle soit-elle, cette habitude de fleurir son intérieur de clochettes de muguet n'est en réalité pas si populaire dans la mesure où seuls 1,4 million de foyers en ont acheté l'an passé. Il faut rappeler que la France compte près de 30 millions de ménages, d'après les calculs de l'Insee. On est donc très loin d'un raz-de-marée de clochettes qui fleuriraient le salon des familles.

Jadis, on avait coutume de trouver des brins de muguet sur les bords des routes. Mais, force est de constater que le canal d'achat le plus répandu concerne surtout les fleuristes (42%), sinon la grande distribution (29%). Seuls 4% des sommes dépensées pour du muguet l'ont été en 2023 via une vente dans la rue. De la même manière, on a perdu l'habitude d'acheter du muguet sur les marchés (6% des sommes dépensées en 2023 contre 12% en 2022).

Quant à savoir si le muguet est porteur de bonheur ou si l'on préfère s'en offrir pour garnir son intérieur de bonnes ondes, il y a débat. Dans 92% des cas, les Français en achètent pour chez eux tandis que 86% en font cadeau. Et l'on n'attend pas nécessairement pile le jour du 1er mai : 52% en acquièrent dès la fin avril.

*Ces données de l'institut Kantar pour Franceagrimer et Valhor ont été obtenues via un panel de 7.000 foyers représentatifs de ceux âgés de 18 ans et plus situés en France.