Les JO, le grand casse-tête des salariés franciliens

(ETX Daily Up) - Les Jeux olympiques et paralympiques, qui se dérouleront à partir du 26 juillet à Paris, promettent de chambouler le quotidien professionnel des Français. Les salariés vivant en Ile de France s’inquiètent notamment des répercussions qu’aura cet événement d’envergure internationale sur leurs déplacements, comme le révèle un récent sondage.

Beaucoup d’actifs s'inquiètent de ne plus pouvoir circuler dans la capitale au moment des Jeux Olympiques en raison des très nombreux touristes, qui viendront des quatre coins du monde pour assister aux compétitions sportives. Résultat, 73% des Français disent qu’ils comptent éviter au maximum les déplacements liés au travail pendant cette période, d’après une enquête OpinionWay-Alight*. Ceux qui n’habitent pas dans les agglomérations accueillantes prévoient aussi d’éviter de se rendre en région parisienne durant les JO. C’est dire à quel point les salariés craignent les foules ainsi que la possible saturation des routes et des transports en commun.

Pour éviter toute déconvenue, un grand nombre de salariés envisagent de changer leur rythme de travail habituel. 30% d’entre eux comptent demander à leurs employeurs de faire du télétravail 100% du temps, une approche recommandée par les autorités. Ce chiffre grimpe à 47% pour les salariés habitant dans les agglomérations accueillant les Jeux olympiques. D’autres envisagent de profiter de cette période pour quitter la région parisienne et travailler dans un autre lieu ou à l’étranger, loin de l’afflux des visiteurs.

Mais encore faut-il que leurs employeurs les y autorisent. Seuls 24% des salariés interrogés dans le cadre de ce sondage disent avoir reçu des directives claires concernant l’organisation de leur temps de travail pendant les JO. Pourtant, quatre employés de bureau sur dix estiment que la période olympique va avoir un impact direct ou indirect sur l’organisation de leur entreprise, que ce soit en termes d’organisation de travail, de transports ou encore de congés.

Car si certains ont prévu de travailler, à distance ou en présentiel, durant les Jeux olympiques et paralympiques, d’autres ont planifié leurs vacances d’été en fonction de ces événements. 41% des salariés directement concernés par les JO prendront des congés durant cette période. Les moins de 35 ans sont particulièrement nombreux à avoir fait ce choix (48%).

Pour rappel, la loi française stipule qu’un employeur peut imposer à ses salariés de prendre des jours de congé pendant les JO s’il anticipe une baisse d’activité et décide la fermeture de l’entreprise durant cette période. Il est toutefois tenu de les prévenir au moins deux mois avant la date de fermeture. Mais il ne peut en aucun cas les obliger à faire du télétravail, les JO n’étant pas considérés comme une "circonstance exceptionnelle" pour télétravailler.

*Ce sondage a été réalisé par Opinion Way, pour le compte d’Alight, auprès de 1002 salariés de bureau représentatifs de la population française salariée âgée de 18 ans et plus, ainsi que selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées entre le 21 et 27 février 2024.