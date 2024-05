À Rivière-sur-Tarn, le futur Ehpad Beau Soleil sort de terre

Le nouveau bâtiment qui s’étend sur 4 500 m² doit remplacer l’actuel Ehpad Beau Soleil.

D’habitude si paisible, le petit village de Rivière-sur-Tarn s’est animé vendredi soir d’une ferveur toute particulière à l’occasion de la pose de la première pierre du futur Ehpad de Beau Soleil. " Fruit d’un travail collectif mené de longue date et qui a mis du temps à démarrer " expose le maire Christian Forir, au regard notamment " des soucis de terrain, des difficultés de montage financier ou d’inflation ", ce nouvel Ephad viendra remplacer l’actuel établissement dont l’adaptation aux nouveaux besoins n’était plus envisageable.

" Une structure à taille humaine "

Couvent transformé en maison de retraite pour ecclésiastiques, l’Ehpad Beau Soleil n’avait ouvert ses portes au public qu’au début des années soixante, géré par l’association Abbé Delmas. Confronté depuis à de "nombreuses péripéties" et montrant aussi, comme l’a rappelé le président du Département Arnaud Viala, "des signes de très, très grand âge", ce bâtiment sera prochainement abandonné au profit de son successeur implanté à proximité du lotissement "Les Mûriers", de la future gendarmerie et du centre du village.

Dessiné par l’architecte ruthénois Didier Blanc du cabinet HBM Architectures, il pourra accueillir 70 résidents. "Tout en longueur", aménagé sur deux niveaux, "il permettra de bénéficier de toutes les vues sur l’environnement existant ", valide le Ruthénois. Idéalement situé face au piédestal de Fontaneilles, du château de Peyrelade et des abords si caractéristiques de la porte des Gorges du Tarn dans ce qui est "sans doute, le village le plus beau de l’univers", s’est amusé l’édile. Simple mais mûrement réfléchi, ce vaste ensemble de 4 500 m² répond à une double exigence. "Ce futur lieu de résidence, moderne, doit nous permettre d’offrir tous les équipements nécessaires aux besoins des personnes accueillies, de donner des conditions de vie dignes aux personnes âgées vulnérables. Il offre aussi des conditions de travail optimales pour les personnels dans une structure à taille humaine", s’est félicité Philippe Pillon, le président de l’association Abbé Delmas qui est propriétaire et gestionnaire du site avec le soutien de la fondation Opteo.

Du côté des finances, le projet évalué à 11,5 millions d’euros est soutenu par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, par l’intermédiaire de l’ARS Occitanie, avec un plan d’aide à l’investissement de 1,30 M€ dans le cadre de la "Stratégie des investissements du Ségur de la Santé en Occitanie" et de 900 000 € à la faveur du plan "France Relance".

Le Département a aussi largement contribué. La commune ayant pour sa part mis gracieusement à disposition le terrain sur lequel seront aménagés les nouveaux locaux, jardins et parkings attenants pour une livraison du chantier annoncée en septembre 2025.